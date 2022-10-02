91高齡翁無照駕駛 倒車失控釀1死3傷

91歲李姓老翁倒車失控逆向暴衝，撞上行人及騎士，釀1死3傷慘劇。（記者陳恩惠翻攝）

2022/10/02 17:26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕高齡91歲李姓老翁昨天（1日）傍晚駕車外出至桃園市龜山區文化三路某銀行洽公，離開時倒車，疑似誤把油門當煞車踩，一路失控逆向暴衝，先是橫跨中央分隔島至對向車道，再持續以倒車高速逆向近200公尺、撞上停等紅綠燈2名機車騎士後，當時正在路旁4名行人，再撞上文化三路與文化二路52巷口的藥妝店才停下，造成與兒逛街的51歲鄧姓女子傷重送醫不治；李翁事發後疑似驚嚇過度，完全不記得肇事過程；龜山警分局詢問後依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後3萬元交保。

龜山警方調查，肇事的李姓老翁經酒測值為0，初步清查，李翁自75歲之後每隔3年依規定至監理單位換照及進行「體格檢查」、「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」等復驗審查合格，今年2月卻未按時換照，駕照已遭註銷，因此為無照駕駛，至於詳細肇事原因與責任仍待警方釐清。

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龜山警方調查，李姓老翁昨天駕著有22年車齡的豐田牌汽車外出，傍晚5點22分至龜山區文化三路118號某銀行前牽車，疑因倒車離開停車格時操作不當，車輛失控爬過安全島後，沿著文化三路持續高速、逆向倒車達200公尺，最後疑因向右轉動方向盤，以致車輛突由直線倒車，轉向右後方直行至文化三路與文化二路52巷口撞倒2台機車騎士、衝上騎樓路旁4名行人，最後車尾撞上藥妝店前行道樹才停下。

警方說，遭撞倒的行人中，51歲鄧姓女子當時正帶著13歲蔡姓兒子站在藥妝店前的騎樓下查看商品，未察覺後方會有車撞上來，鄧女當場被車尾撞飛，夾在商品中間，下半身嚴重受創，蔡姓少年僅受輕微擦錯傷逃過一劫，另外路過的39歲賴女和56歲鄭男行人，以及機車騎士陳、林2男也都受輕微擦傷，送醫後均無大礙，不過鄧女送醫後仍因傷重不治。

李姓老翁釀禍後，現場圍起封鎖線。（記者陳恩惠翻攝）

鄧姓母親（左四）和兒子（穿紅色上衣者）外出逛街，沒想到竟被李姓老翁失控倒車從後方撞上，母子倆天人永隔。（記者陳恩惠翻攝）

李姓老翁駕駛的轎車失控急速倒車（左），當時在路口藥妝店櫥窗前的鄧姓母親與獨子（穿紅衣者）正專注察看展售商品，根本沒發現後方有異狀，下一秒就被撞上。（記者陳恩惠翻攝）

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