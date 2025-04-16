明天還是好天氣！週五起變天 2波鋒面接力北台灣轉雨

近期各地維持晴朗溫暖的好天氣，白天氣溫可接近30度或以上，但週五起因水氣增加，各地轉為多雲，且中部以北地區轉雨。（資料照）

2025/04/16 17:41

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地維持晴朗溫暖的好天氣，中央氣象署指出，明日各地仍是晴到多雲，且白天氣溫可接近30度或以上，但週五起因水氣增加，各地轉為多雲，且中部以北地區轉雨，週日則有鋒面通過台灣北方海面，下週二再有另一波鋒面影響台灣，北台灣將有較明顯雨勢，且下週鋒面通過後，東北季風增強，白天氣溫將較明顯下降。

中央氣象署預報員張承傳指出，明日各地晴到多雲，日夜溫差大，東半部度地區有零星雨，清晨早晚偏涼，各地低溫18至20度，白天氣溫西半部氣溫31至32度，東半部地區26至28度。

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不過，週五至週日台灣附近水氣增加，週五各地轉為多雲，午後中部以北地區及各地其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午北部地區有零星雨，且由於鋒面於週日通過北方海面，週六、週日北部地區整日有局部短暫陣雨或雷雨，且午後中部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，下週一降雨稍微趨緩，北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有零星雨；下週二則有另一波鋒面影響，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨、東部地區零星雨，下週三各地有局部短暫陣雨或雷雨，且受東北季風影響，白天氣溫較明顯下降。

針對未來一週的氣溫，張承傳表示，週五至下週二白天氣溫與明天類似，西半部約31至32度、東半部地區27至28度，且週五起夜晚、清晨低溫可維持在20度以上，落在21至23度，但下週三後的降溫幅度仍有待觀察。

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