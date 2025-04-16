為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    真的「清空購物車」！中國超市清倉拍賣 500多輛推車被帶走

    中國超市推車示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    中國超市推車示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    2025/04/16 17:10

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一間超市近日舉行清倉拍賣活動，不料竟「清」到連購物推車都被民眾推回家，高達500多台推車不知去向。

    綜合中媒15日報導，貴州貴陽市永輝超市花果園大街分店在促銷期間發現高達500多輛推車不翼而飛，調閱監視器後赫然發現，這些推車是被周邊居民在結帳後直接連車帶貨一起推回家。

    超市發現異狀後緊急報警，並聯合社區物業展開排查，還發布公告呼籲民眾歸還推車。然而，截至目前為止，僅約30多輛被送回，其他仍不知所蹤。該店強調，購物推車屬於高成本設備，遺失數量與金額相當可觀。

    事件曝光後引發網友熱議，不少人批評民眾素質，「真的是清空購物車」、「拿推車回家是要幹嘛？超市又不是免費送的」、「假設一輛200元人民幣（約新台幣883元），500輛就是10萬元（約新台幣44萬元），不能方便自己卻為難別人」。

    也有網友質疑，「這麼大台怎麼會忘記還？根本是貪小便宜」；另有少數人替住戶緩頰，認為可能是購物量大、超市未明確管理，「沒有人阻止，自然有人順手牽車」，但仍難平眾怒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播