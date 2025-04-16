真的「清空購物車」！中國超市清倉拍賣 500多輛推車被帶走

中國超市推車示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/04/16 17:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一間超市近日舉行清倉拍賣活動，不料竟「清」到連購物推車都被民眾推回家，高達500多台推車不知去向。

綜合中媒15日報導，貴州貴陽市永輝超市花果園大街分店在促銷期間發現高達500多輛推車不翼而飛，調閱監視器後赫然發現，這些推車是被周邊居民在結帳後直接連車帶貨一起推回家。

請繼續往下閱讀...

超市發現異狀後緊急報警，並聯合社區物業展開排查，還發布公告呼籲民眾歸還推車。然而，截至目前為止，僅約30多輛被送回，其他仍不知所蹤。該店強調，購物推車屬於高成本設備，遺失數量與金額相當可觀。

事件曝光後引發網友熱議，不少人批評民眾素質，「真的是清空購物車」、「拿推車回家是要幹嘛？超市又不是免費送的」、「假設一輛200元人民幣（約新台幣883元），500輛就是10萬元（約新台幣44萬元），不能方便自己卻為難別人」。

也有網友質疑，「這麼大台怎麼會忘記還？根本是貪小便宜」；另有少數人替住戶緩頰，認為可能是購物量大、超市未明確管理，「沒有人阻止，自然有人順手牽車」，但仍難平眾怒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法