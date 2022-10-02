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    台中少女雙載車禍驚傳置物箱掉出「槍」 警揭真相

    網傳置物箱內物品散落一地，其中赫見一把槍的照片。（擷自記者爆料網）

    網傳置物箱內物品散落一地，其中赫見一把槍的照片。（擷自記者爆料網）

    2022/10/02 22:47

    首次上稿 22:12
    更新時間 22:47（新增警方追查結果）

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區今天上午發生一起車禍，2名未成年少女騎車雙載行經路口時，與另輛同向轎車發生碰撞，所幸2名少女僅輕傷無大礙，但網路卻流傳該機車倒地後，置物箱內物品散落一地，其中赫見一把槍的照片，警方表示，確曾獲報處理該起事故，但員警到場時並未發現相關違禁品，將持續追查若屬實究辦。

    案經警方持續追查，晚間陸續通知2名涉案少女到案說明釐清，2人均表示係向他人借車使用，經查證，該槍是塑膠製的玩具槍，屬池姓機車車主所有，目前也還在機車置物箱內，但全案仍將依違反社會秩序維護法查辦。

    這起事故發生在今天上午9點多，14歲蔡姓少女當時無照騎車搭載15歲劉姓少女，沿旱溪街由西往東方向直行，行經旱溪街、十甲東路口時，與另輛同向正要右轉，由58歲許姓女子駕駛的自小客發生碰撞，機車當場連人帶車摔倒地，也造成兩名少女手腳擦挫傷，所幸經送往中國附醫治療後無大礙。

    但稍早網路社群卻瘋傳一張照片，指該起車禍發生當下，倒地機車的置物箱也因此掀開，導致裡面的衣物、發票及太陽眼鏡等物品掉出散落一地，未料其中竟赫然出現一把槍，「天啊」、「如果是真槍就有趣了」、「警察沒發現嗎」等留言，網友為此議論紛紛

    對此轄區警方則說，有關該起交通事故的肇因尚待事故分析鑑定，另有關網傳現場疑似留有違禁物品一節，警方到場時並未發現，將持續追查瞭解，若有不法將依法究辦。

    台中市東區今天上午發生一起車禍，2名未成年少女騎車雙載行經路口時，與另輛同向轎車發生碰撞，圖為事故現場。（擷自記者爆料網）

    台中市東區今天上午發生一起車禍，2名未成年少女騎車雙載行經路口時，與另輛同向轎車發生碰撞，圖為事故現場。（擷自記者爆料網）

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