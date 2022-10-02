台中「雙開」外送員路口撞上雙載小情侶 美眉撫膝喊疼

美眉坐在地上撫膝不斷喊疼，男友則是滿臉焦急在一旁關心安撫。（民眾提供）

2022/10/02 17:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名同時接兩個外送平台的單，通稱「雙開外送」的外送員為了拚收入，忙到今天下午才用餐，未料用餐後機車才剛起步，就在西區一處路口與另對騎車雙載的小情侶發生碰撞，結果兩輛機車均連人帶車倒地掛彩，所幸經送醫救治無大礙，肇因及責任歸屬由警方進一步鑑定釐清中。

外送商機大，想拚多一點單增加收入，同時接熊貓、吳柏毅兩個外送平台的單就叫「雙開外送」，台中市王姓市民今天下午開車行經五權路與五權五街口時，就直擊一名步出火雞肉飯店的「雙開」外送員，坐上機車才剛起步，就與另輛騎車雙載的年輕情侶發生碰撞。

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這一撞造成兩車共3人均連人帶車摔倒在地，其中小情侶部分，穿著連身裙美眉因膝蓋著地當場破皮濺血，坐在地上撫膝不斷喊疼，男友則是滿臉焦急在一旁關心安撫，王男說，根據該外送員轉述，他為了拚收入才同時接熊貓、吳柏毅兩個外送平台的單，當天一早就開始忙到過了中午，才想起還未吃午餐趕緊用餐，沒想到急著接單才一起步就發生車禍，真的是欲速則不達。

警方則說，這起事故發生在下午2時35分許，經查是27歲的楊姓外送員騎車起步，沿五權路往柳川西路方向直行，另輛由20多歲情侶檔雙載的機車，則是由美村路沿五權路往柳川西路方向直行，雙方在該路口發生碰撞，3人均輕微擦挫傷，所幸經送醫救治均無大礙。

警方同時對2名騎士酒測均無飲酒反應，至於肇因及責任歸屬，全案除已依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因，也呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，起步時注意前後來車，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。

台中發生外送員與機車碰撞事故。（民眾提供）

「雙開」外送員的機車也倒地。（民眾提供）

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