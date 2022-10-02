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    首頁　>　社會

    13歲少年眼見母被撞死 91歲翁無照駕車肇禍後全不記得

    龜山李姓老翁昨天傍晚倒車時，失控逆向200公尺，沿途撞倒2名機車6人，直到撞上行道樹才停止，但攜兒外出逛街的鄧女已不幸身亡。（記者陳恩惠翻攝）

    龜山李姓老翁昨天傍晚倒車時，失控逆向200公尺，沿途撞倒2名機車6人，直到撞上行道樹才停止，但攜兒外出逛街的鄧女已不幸身亡。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/10/02 23:53

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園龜山91歲李姓老翁昨天傍晚無照駕車，倒車時失控逆向衝撞，造成路人1死3傷，雖不知是人為操作疏失或是22年老車突然機械故障，李翁案發後疑似出現創傷後壓力徵候群，對於案發過程全然記不得，但對於13歲蔡姓少年來說，才跟媽媽外出逛逛，沒想到下一秒媽媽卻在他眼前失去生命跡象，據了解，51歲鄧女於38歲時才辛苦產下獨子，沒想到母子緣分僅有短短13年，令人聞之鼻酸。

    龜山警方調查，李姓老翁昨天（1日）駕著有22年車齡的豐田牌汽車外出，傍晚5點22分至龜山區文化三路118號某銀行前牽車，疑因倒車離開停車格時操作不當，車輛以倒退行駛的方式，失控爬過安全島至對向車道，又沿著文化三路持續高速、逆向倒車長達200公尺之遠，最後疑因向右轉動方向盤，致車輛由直線倒車，轉而向右後方直行至文化三路與文化二路52巷口，撞倒2台停等號誌的機車騎士後，持續衝上騎樓掃過4名行人，最後車尾撞上藥妝店前行道樹才停下。

    警方調查時，李翁疑因受驚嚇過度，表示對於案發過程一概不清楚、記不得了，移送桃園地檢署複訊後，檢方見他高齡，訊後以3萬元交保候傳；根據李翁女兒證詞，家人很多年前就開始勸高齡老爸不要再開車了，昨天也不清楚老人家為何會於傍晚時分開車外出。

    龜山李姓老翁昨天傍晚倒車時，失控逆向200公尺，沿途撞倒2名機車6人，直到撞上行道樹才停止，將攜兒外出逛街的鄧女撞成重傷，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

    龜山李姓老翁昨天傍晚倒車時，失控逆向200公尺，沿途撞倒2名機車6人，直到撞上行道樹才停止，將攜兒外出逛街的鄧女撞成重傷，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

    91歲李姓老翁無照駕著22年老車外出，卻在倒車出停車格時，失控逆向暴衝長達200公尺遠，最後撞倒2部機車、4名路人才停住。（記者陳恩惠翻攝）

    91歲李姓老翁無照駕著22年老車外出，卻在倒車出停車格時，失控逆向暴衝長達200公尺遠，最後撞倒2部機車、4名路人才停住。（記者陳恩惠翻攝）

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