八塊腹肌太誘人... 熟女「暈船」60萬飛了

陳姓男子盜用網路帥哥的健身照，騙走未婚熟女的心和錢。（讀者提供）

2022/09/30 11:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子為首的詐騙集團透過交友網站，專挑失婚、大齡的剩男剩女進行愛情詐騙，其中一名40多歲的女子，被陳男用盜來的八塊肌健身照蒙騙，更失金60萬；高市刑大循線逮捕陳男等8人，發現受害人高達35人，詐騙金額超過3千萬元，訊後將陳男等人依詐欺罪送辦。

高市刑大指出，陳姓男子（25歲）尚未成年時，就擔任詐騙集團車手，在詐騙圈子打滾多年後，摸清這行的規矩和細節，出來搖旗自立門戶；陳找來同樣混跡高市三民區的吳姓、鄭姓等多名友人，以愛情交友詐騙模式，在網路釣魚誘騙「想婚」男女。

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陳男等人先在網路盜用帥哥、美女的大頭照，吸引被害人上鉤後，再跟他們談了2個多月的「空氣戀愛」，等被害人的心被勾走時，再佯稱有投資機會，騙他們一起構築未來、共存結婚基金，讓被害人傻傻掏出錢來。

陳男等人拿到錢後，再假藉各種理由不肯出金和見面，被害人心被騙走，錢也不見，才向警方報案求援；高市刑大獲報展開追查，今年6月起陸續逮捕集團成員，但主嫌陳男卻一直躲避查緝，檢警擔心他落跑出境，對陳男祭出境管令，果然順利在桃園機場逮捕正要出境到泰國的陳男到案。

陳男落網後否認犯行，辯稱自己沒有做過詐騙，也不認識吳、鄭等人，但因同案被告指證，加上被害人提供各項單據佐證，警方認定他涉嫌重大，訊後將陳等8人依詐欺罪送辦，並追查其幕後金主。

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