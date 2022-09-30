為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    八塊腹肌太誘人... 熟女「暈船」60萬飛了

    陳姓男子盜用網路帥哥的健身照，騙走未婚熟女的心和錢。（讀者提供）

    陳姓男子盜用網路帥哥的健身照，騙走未婚熟女的心和錢。（讀者提供）

    2022/09/30 11:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子為首的詐騙集團透過交友網站，專挑失婚、大齡的剩男剩女進行愛情詐騙，其中一名40多歲的女子，被陳男用盜來的八塊肌健身照蒙騙，更失金60萬；高市刑大循線逮捕陳男等8人，發現受害人高達35人，詐騙金額超過3千萬元，訊後將陳男等人依詐欺罪送辦。

    高市刑大指出，陳姓男子（25歲）尚未成年時，就擔任詐騙集團車手，在詐騙圈子打滾多年後，摸清這行的規矩和細節，出來搖旗自立門戶；陳找來同樣混跡高市三民區的吳姓、鄭姓等多名友人，以愛情交友詐騙模式，在網路釣魚誘騙「想婚」男女。

    陳男等人先在網路盜用帥哥、美女的大頭照，吸引被害人上鉤後，再跟他們談了2個多月的「空氣戀愛」，等被害人的心被勾走時，再佯稱有投資機會，騙他們一起構築未來、共存結婚基金，讓被害人傻傻掏出錢來。

    陳男等人拿到錢後，再假藉各種理由不肯出金和見面，被害人心被騙走，錢也不見，才向警方報案求援；高市刑大獲報展開追查，今年6月起陸續逮捕集團成員，但主嫌陳男卻一直躲避查緝，檢警擔心他落跑出境，對陳男祭出境管令，果然順利在桃園機場逮捕正要出境到泰國的陳男到案。

    陳男落網後否認犯行，辯稱自己沒有做過詐騙，也不認識吳、鄭等人，但因同案被告指證，加上被害人提供各項單據佐證，警方認定他涉嫌重大，訊後將陳等8人依詐欺罪送辦，並追查其幕後金主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「歐巴」要來台相會但一時籌不出機票錢 熟女險上賊船
    2022/09/05 17:36

    「歐巴」要來台相會但一時籌不出機票錢 熟女險上賊船
    真心換絕情！婦人遇愛情陷阱 還沒見到人急匯百萬積蓄
    2022/06/07 19:48

    真心換絕情！婦人遇愛情陷阱 還沒見到人急匯百萬積蓄

    桃園建設齊發 青埔成北客移居熱區
    女誤信「美軍男友」淪人頭帳戶遭訴 法官因「裸照」判無罪
    2022/05/30 22:01

    女誤信「美軍男友」淪人頭帳戶遭訴 法官因「裸照」判無罪
    急買2萬點數見「韓系帥哥」 19歲女大生：管這麼多？
    2022/05/20 06:45

    急買2萬點數見「韓系帥哥」 19歲女大生：管這麼多？

    花旗2023年暑期實習生招募計畫開跑
    《Tinder大騙徒》翻版！ 女以為遇真愛 要約會先交保證金
    2022/04/27 16:24

    《Tinder大騙徒》翻版！ 女以為遇真愛 要約會先交保證金
    女子衝航警局問空運包裹 太多關鍵字洩露真相
    2022/03/24 20:27

    女子衝航警局問空運包裹 太多關鍵字洩露真相
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播