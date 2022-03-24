女子衝航警局問空運包裹 太多關鍵字洩露真相

洪姓婦人（左）到航警局領取航空包裹，「愛情夢碎」。（民眾提供）

2022/03/24 20:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕洪姓女子23日神情慌張到航警局高雄分局，詢問如何領取「ACL」空運公司包裹，過程中洪女提到「美籍老公」、「包裹」、「代墊關稅」等詐騙關鍵字，儘管員警苦口婆心勸說，洪女仍深信不疑，員警看到訊息後直說：「外國人怎麼會使用簡體字？」她才如大夢初醒。

洪姓女子23日上午11時來到值班台前，向值班員警詢問如何領取ACL空運公司包裹，員警楊志旋、張勝雄上前了解，卻對她所稱ACL空運公司名稱毫無印象，直覺事有蹊翹，洪女提及，美籍老公湯瑪斯THOMAS從美國寄包裹來，內有價值10萬美元的美金跟金條，因空運公司代墊台幣16萬元關稅，要她付款處理。

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員警一聽就知道是詐騙老梗，查察洪女手機與老公的LINE對話及照片，她對未曾謀面的高帥金髮、配戴帥氣墨鏡男子所言深信不疑，她說，去年疫情期間透過交友軟體被搭訕後，陷入愛河。

洪女不相信遇到詐騙，情緒激動，員警提醒「外國人怎麼會使用簡體字」？經以相關案例說明詐騙集團套路後，她終於相信員警所言。

航警局高雄分局分局長黃能清表示，詐騙集團多假冒西方人金髮碧眼、浪漫溫柔的形象，透過網路藉機搭訕民眾，再假藉陷入危險、包裹遭海關扣押等藉口，迫使被害人匯款或提供金錢等。他說，網路交友應謹記3不政策，不洩漏個資、不提供金錢往來、不發送私密影像，有疑慮可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團以情緒勒索，遭求被害人付款。（民眾提供）

詐騙集團疑冒用外籍人士照片，博取渴愛的婦女好感。（民眾提供）

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