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    與愛情擦身而過？ 大叔匯款遇阻「氣噗噗」

    警方與女行員聯手阻詐。（警方提供）

    警方與女行員聯手阻詐。（警方提供）

    2022/03/21 16:52

    〔記者許國楨／台中報導〕以為遇到真愛？台中市林姓男子與網路認識的妙齡女子相談甚歡，雖然兩人認識僅一周，仍大方到銀行匯款，要幫女子解決包裹卡關的問題，期間行員察覺有異關懷提問，也機警通知警方加入勸阻，渾然不覺被騙的林姓男子一開始仍是「氣噗噗」，在眾人輪番查證及勸說下，才為自己捏了一大把冷汗。

    台中市第三分局勤工派出所上週五獲報轄內銀行疑似有民眾遭詐，警員王裕順趕抵現場了解原委，原來稍早行員協助54歲林姓男子填寫匯款單時，發現他正欲匯出新台幣7萬多元的款項，為避免林男遭受詐騙進一步詢問，林男先是表示要匯生活費給家人，匯入的戶名卻非其所提供的家人姓名，更無法解釋其中的矛盾之處。

    而行員經其首肯確認手機中的匯款帳號等資料，卻發現訊息頭像為一妙齡女子，雙方對話內容不但是簡體字，更提及海關、運費等常見詐騙話術，此外還提供多個匯款帳戶要請林姓男子「幫忙」，林姓男子渾然未覺遇上詐騙，對於諸多提問顯得越來越「氣噗噗」，行員才趕緊通知員警到場協助勸阻。

    王員再三向林男保證這是常見的愛情詐騙手法，進一步確認認對方所提供的帳戶早已被列為詐團警示帳戶，林男才恍然大悟說，7萬多元並不是一筆小數目，對於員警及行員的協助相當感激。

    警方表示，網路交友陷阱多，詐騙集團常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕，佯稱自己長居國外，誆稱會來台灣跟被害人交往、結婚，要寄愛情包裹到台灣給被害人，再以包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。

    警方提醒民眾，當未曾謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線及110諮詢，小心求證才能守住辛苦錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林男與詐團的對話。（警方提供）

    林男與詐團的對話。（警方提供）

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