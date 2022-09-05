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    首頁　>　社會

    「歐巴」要來台相會但一時籌不出機票錢 熟女險上賊船

    張女在網路認識的韓藉男友謊稱要來台灣相會，在前往郵局匯款時被行員識破。（虎尾警分局提供）

    張女在網路認識的韓藉男友謊稱要來台灣相會，在前往郵局匯款時被行員識破。（虎尾警分局提供）

    2022/09/05 17:36

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣褒忠郵局行員日前發現一名年近50歲張姓熟女，要匯款前往韓國，說是網路認識韓國藉的男友想來台灣相會，只是一時籌不出機票錢。所幸郵局行員機警請求警方到場說明，才成功阻止一場詐騙案。

    接獲報案的虎尾警分局褒忠分駐所警員郭倍宏、潘勝杰表示，當天在值班時接獲褒忠郵局行員報案指出，有民眾疑似遭遇詐騙，兩人立即前往褒忠郵局了解狀況。

    張女向警方表示，她在網路交友時認識一位網友，自稱是韓籍醫師，兩人相談甚歡，聊天過程中對方表示想來台灣和她見面，但苦無機票錢，只要匯款台幣7萬4500元到指定帳戶，他很快就能飛來台灣和她見面。

    郭倍宏、潘勝杰細心向張女解說，所謂的欠缺機票錢等這些都是很老掉牙的詐騙話術，只要錢一匯出，對方會立即從網路消失。

    張女原本以為很快就能和心儀的「歐巴」見面，經員警員苦口婆心地勸說才恍然大悟，驚覺自已可能受騙而放棄匯款，也成功保住自己的血汗錢。

    虎尾警分局長廖志明今天特地請副分局長李志文代表前往褒忠郵局及褒忠分駐所頒發表揚狀，表揚熱心協助阻詐的郵局行員及同仁。

    廖志明表示，自覺可能遇到詐騙時一定要尋求親朋好友或警政機關等第三方的幫忙，以釐清真相，或者可以報警或撥打165反詐騙專線，以防財物損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    虎尾警方到褒忠郵局頒發感謝狀，感謝行員熱心阻詐。（虎尾警分局提供）

    虎尾警方到褒忠郵局頒發感謝狀，感謝行員熱心阻詐。（虎尾警分局提供）

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