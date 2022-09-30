台大法律名教授不滿退休金「縮水」疑違憲興訟 被判敗訴確定

知名的台大法律系退休教授陳志龍不滿退撫新制使其退休金「縮水」，質疑有違憲瑕疵，提起行政訴訟，最高行政法院判陳敗訴確定（記者楊國文攝）

2022/09/30 08:03

〔記者楊國文／台北報導〕知名的國立台灣大學法律學院退休教授陳志龍，因不滿教育部依退撫新制重新計算其月退休金所得，並將得辦理公保養老給付優惠存款的額度調降至零，致無法獲得優存利息，退休所得「縮水」，質疑違反「法律不溯及既往」原則，有違憲瑕疵，提起行政訴訟；最高行政法院支持台北高等行政法院見解，認定教育部原處分乃於法有據，判陳敗訴確定。

陳志龍指出，原任職台灣大學法律學院教授，經教育部核淮於2017年2月1日起選擇領取月退休金而退休。因公立學校教職員退休資遣撫卹條例（簡稱退撫條例）於2018年7月1日施行，教育部因此從2018年7月1日重新計算核定其每月退休所得，因有違憲瑕疵，經他提起訴願遭駁回，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷原處分，並給付該退休所得的差額。

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陳志龍主張，退撫條例相關規定，雖然經司法院釋字第783號解釋認定合憲，不過，他是在退撫條例公佈前即已退休，且選擇領取月退休金，與退撫條例公佈後才退休公務員、或退撫條例公布前選擇領取一次退休金的人情形不同。

陳志龍認為，他與國家間退休給與關係的內容、種類、金額，在退休生效當時已告確定，依憲法第18條規定，他所享有的退休金等權利，應受到「制度性保障」，但教育部原處分變更他已確定的退休金給付，並將他得辦理公保養老給付優惠存款的額度調降至零，使他無法獲得優存利息，影響其權益，違反「法律不禁止溯及既往原則」、「平等原則」等規定，已有違憲瑕疵，應予撤銷。

教育部答辯表示，2018年7月1日施行的退撫條例，是就公立學校教職員退休及年金制度進行必要的調整和改革，並未違背憲法第23條規定的法律保留原則、比例原則或信賴保護原則。

教育部指出，我國教職員自退休後，每月持續領取國家給予的退休金或優惠存款利息，應屬於每個月所生個別法律關係，為「繼續性的法律關係」，並非「已確定」或「已終結」的法律關係，並無法律不溯及既往原則的適用，而且，退撫條例僅改變或調整未來法律關係，未要求退休教職員退還已領取的退撫金，並未違法。

此外，退撫條例有極為重要的公益為目的，並經過立法院三讀通過，因此退撫條例屬「合法有效」，並不違憲。

台北高等行政法院審理認為，教育部做成原處分是依據2018年7月施行的退撫條例規定，未侵害陳志龍退休所得的制度性保障，也未違反信保賴保護原則及比例原則，無違憲瑕疵，此外，退撫條例也未涉及法律不溯及既往原則，因此，教育部重新計算審定陳的月退休所得（包含公保養老給付優惠存款利息所得部份），乃於法有據，判他敗訴。

陳志龍不服判決，提起上訴，最高行政法院認為，台北高等行政法院判決並無違誤，判決駁回，全案確定。

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