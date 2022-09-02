自由日日shoot》行賄高雄關務長謀升官 海關退休想領更多 恐變零

示意圖

2022/09/02 05:30

〔記者黃佳琳、洪臣宏、吳政峰／綜合報導〕六十四歲的財政部高雄關廖姓稽核，為了趕在六十五歲退休前晉升九職等課長缺，今年一月間竟在自我推薦表的公文內，夾帶十七張面額三千元的郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，蘇直接把案子送政風室。高雄地檢署依「貪污治罪條例」不違背職務行賄罪將廖起訴。

三度自我推薦

末次夾五萬一禮券

廖姓稽核行賄長官案遭移送司法調查，廖姓稽核仍在原崗位紋風不動，廖被依違反貪污治罪條例起訴，依照一般行政流程，高雄關應先予以停職，並移送懲戒法院審理，若判免職或轉職，廖男一毛退休金都拿不到。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，廖姓官員在高雄關旗津分關負責櫃場查緝、過濾艙單等業務，因為即將屆齡退休，為能領到較多退休金，於去年八月十二日把自我推薦表夾在公文夾裡，當面交給蘇姓關務長，希望蘇能在升遷人員「綜合考評」的廿分核分權上給他高分。

由於當年度的升遷作業已辦理完成，蘇姓關務長拒絕受理，請他下年度再來辦理升遷甄審作業；廖男於今年一月十五日，再把自我推薦表以電子郵件方式寄給蘇姓關務長及廖姓分關主任及關務署長謝鈴媛，希望能推薦他升任課長，但蘇及廖都不肯推薦他。

關務長直送政風室

今年一月廿六日下午，廖男拿著自我推薦表的公文，直接面見蘇姓關務長，爭取能升課長，但蘇另有要務未能接見他，於是廖男把公文交給機要人員，請他們代轉交。蘇打開公文後，發現裡面竟夾帶十七張面額三千元的郵政禮券，蘇直接把案子送交政風室查處。

稱緝私獎金被打臉

檢、廉介入調查時，廖男否認犯行，辯稱是這些禮券是給關務長緝私獎勵金，不是用來行賄。檢方傳喚多名高雄關人員作證，他們都說蘇姓關務長從二○二○年三月就任以來，從未領過任何一筆緝私獎勵金；因此檢方根據相關事證，認定廖男是為求升官才行賄蘇姓關務長，依不違背職務行賄罪將他起訴。

廖男為了升官行賄長官恐因小失大，我國雖然採「刑懲並行」制度，也就是刑事與懲戒可一起進行，但懲戒法院原則上還是會等到刑事法庭一審判決出爐後，再依其事實決定懲戒種類。若合議庭判廖員免職或撤職，他將領不到任何退休金；若判休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等處分，廖員仍可領退休金，只是數額會依懲戒力道稍有差別。

就算廖員搶先退休成功，一次領走退休金，依照「公務人員退休資遣撫卹法」，只要是貪污、瀆職或假藉公權力犯罪，被判刑確定，仍可依刑度輕重回溯追回退休金，判刑七年以上者，甚至可剝奪或追繳全額退休金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法