自由日日shoot》中國強制接種出狠招 老人不打疫苗扣退休金

為衝高武漢肺炎疫苗的接種涵蓋率，中國中央及地方政府軟硬兼施，祭出多項措施，包括強制老年人打疫苗，否則威脅不發給退休金等，引發民怨。（歐新社檔案照）

2022/07/25 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據國際非政府組織「人權觀察」（ＨＲＷ），中國國家主席習近平二○二一年曾「欽定」接種武漢肺炎疫苗的人口涵蓋率，務必達到近八成（七十八％），導致中國中央和地方政府均想方設法、甚至走偏鋒，無所不用其極地提高老年人的接種率。雲南省與北京市等多地當局，近來紛紛傳出強制老人打疫苗，出現「不打就停發退休金、養老金」的亂象。若老人有家屬是公務員，還可能因此遭牽連，面臨被停發薪俸、停職或開除的處分。

公職家屬恐連坐 面臨停薪停職

中共北京市委及中共中央書記處領導的「北京市總工會」系統廿日通知，將敦促更多六十歲以上老人接種武肺疫苗，將其視為一場「攻堅行動」。上海市青浦區徐涇鎮防疫小組則「提醒」鎮上的公務員，若家中有長輩拒打疫苗，將因此受連坐處分，最重可達撤職。天津市也傳出有基層的居民委員會（居委會）向社區內六十歲以上居民表明，接種疫苗勢在必行，不打就領不到退休金。

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民眾對國產疫苗 早已失去信心

至今仍不願接種國產疫苗的中國民眾主張，中國各地已接種疫苗者，儘管經常必須接受核酸檢測、戴口罩，卻照樣染疫，因此他們對國產疫苗早已失去信心。常在接受「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）和海外華文媒體時披露中國疫情實情的上海退休大學教師顧國平說，居委會派員要他去打疫苗，但自己身患心臟病等疾病，希望居委會簽字承擔他接種後出現嚴重不良反應或副作用的法律責任。

拉老人去接種 列入公務員考核

此外，中國還有地方當局將勸說老人接種武肺疫苗，列入公務員的獎懲與工作考核，每名公務員必須負責拉五名六十歲以上民眾接種第一劑疫苗。其他令人匪夷所思的亂象，還包括若不配合接種疫苗的政策，家中的小孩就不能上學，勞工就不能上班，或警察登門抓捕民眾去打疫苗，以及近日釀成軒然大波的上海靜安區居委會幹部擅自替兩名近百歲長者施打疫苗，造成長者病危等。

另一方面，自中國二○一九年年底爆發武肺疫情以來，囿於中國政府始終堅持「清零」（零確診）政策，除了企業，連公、私立醫院的財政收入也受到嚴重影響。公立醫院共負債達一‧八兆人民幣（約七‧九兆台幣），而截至二○二二年七月，已有逾兩千家民營醫院宣布破產倒閉，平均每家虧損五五三萬人民幣（約二四八五萬台幣）。

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