1年近百件車禍 台74線快速道路台中大里段啟動「科技執法」

台74線快速道路大里段啟動「科技執法」，取締重點包括跨越跨越槽化線爭道（黑色轎車）。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/28 11:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市台74線快速公路（東西向快速公路－快官霧峰線、台中環線）大里段銜接國道3號交流道，鄰近工業區，尖峰時刻車流量大，部分車輛貪快，常有跨越槽化線爭道行駛，以及大型車輛占用內側車道行駛等違規行為，導致車禍頻傳，中市警察局將於10月1日，於台74線快速公路大里段南北雙向，設置AI人工智慧的科技執法，希望交通順暢並降低交通事故發生。

中市警局交通大隊指出，統計顯示，上述路段去年（2021年）共發生98件車禍，今年1月至9月底亦有66件交通事故，違規行為多，導致事故風險提高，亦影響交通順暢，另外，此路段因路幅空間有限，無適當空間及地點，可讓員警執行違規攔查及執法工作。

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交通大隊強調，中市警局在台74線快速公路大里段（30.3K至33.1K）南北雙向，設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等交通科技設備（俗稱科技執法），將於10月1日正式啟用，自動擷取違規影像逕行舉發。

中市警察局局長蔡蒼柏表示，交通科技執法設置地點，於市警局交通警察大隊網站均有公告，並於現場道路上均有設置警示牌面，希望駕駛人養成遵守交通規則的良好用路習慣，增進交通順暢，減少交通事故發生。

台74線快速道路大里段啟動「科技執法」，取締重點包括大型車行駛內側車道。。（記者張瑞楨翻攝）

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