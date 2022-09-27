新北新增16處路口科技執法 9月底完成建置

新北市警察局在板橋區文化路與民生路口建置科技設備，9月1日開始執法，統計1日至18日期間，共偵測到違規案368件，其中以行駛人行道最多。（記者賴筱桐翻攝）

2022/09/27 11:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕為遏止交通違規，新北市政府近年推動科技執法，今年9月起在車流量大的板橋區文化路與民生路口實施，上路半個多月來，就偵測到368件違規案，成效不錯，市警局目前已選定板橋、土城、三重、蘆洲、新莊等地區設置16處科技執法設備，預計9月底完成建置。

新北市警察局交通警察大隊大隊長林泰裕今天在道路交通安全督導會報指出，今年1月24日起，分三階段啟動區間平均速率執法，第一階段包括北宜公路26.2K到32.2K、台64線中和段、新店環河路；第二階段為汐萬路3段6.2-11.7K、新莊區壽山路、台64線觀音山隧道；第三階段為北宜公路19到23.1K，實施以來，整體違規最高下降8成、事故下降7成。

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林泰裕表示，今年爭取交通部道安會經費補助，在板橋區文化路與民生路口建置科技設備，9月1日開始執法，統計1日至18日期間，共偵測到違規案368件，包含違規停車102件、紅燈右轉47件、不停讓行人7件以及行駛人行道222件，研判是周邊商家多、貨車卸貨等因素導致。

林泰裕說，目前規劃新增16處路口科技執法，預計9月底完成設備建置，等驗收完成再擇定執法日期，初期以宣導為主；至於區間測速，將新增台2線85.8到87.3k龍洞隧道段，預計10月完成建置，但執法日期尚未定案。

16處科技執法地點分別是板橋區民生路與萬板路口、板橋區文化路2段與文聖街口、土城區中央路與中華路口、中和區中正路與板南路口、永和區永平路及中山路1段口、三重區疏洪東路與捷運路口、三重區新北大道與重陽路口、蘆洲區集賢路及信義路口、新莊區中正路與思源路口、新莊區中正路與大觀街口、新莊區中正路與新泰路口、新莊區中正路與中環路口、五股區疏洪六路與疏洪一路口、泰山區新五路與楓江路口、泰山區新北大道與泰林路口、八里區龍米路1段與關渡橋口。

新北市長侯友宜今天出席道路交通安全督導會報。（記者賴筱桐攝）

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