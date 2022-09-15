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    用路人注意！民雄分局轄區設5處科技執法 這處已啟用

    嘉義縣民雄警分局轄區增設5處交通科技執法點，台1線與民雄工業區中山路工業一路口已啟動運作。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設5處交通科技執法點，台1線與民雄工業區中山路工業一路口已啟動運作。（民雄警分局提供）

    2022/09/15 19:32

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕用路人請注意！嘉義縣警察局陸續增設10處「科技執法」，人口最多、車流量大的民雄警分局轄區就設置了5處，其中，台1線與民雄工業區中山路工業一路口已啟動運作，另4處測試中，年底之前就會陸續運作執法。

    民雄分局轄區交通科技執法新設置設置地點分別為「民雄鄉台1線與中山路工業一路口」、「民雄鄉嘉166線與嘉109線路口」、「民雄鄉台1線與嘉164線路口」、「民雄鄉嘉164線與嘉81線路口」及「大林鎮台1線、中山路路口」。

    民雄警分局指出，科技執法儀器可針對「超速」、「闖紅燈」及「不依規定左右轉彎」等交通違規依法舉發。除科技執法多功能固定式照相取締交通違規，為防制交通事故發生，確保用路人安全，同時在轄內易超速違規或易肇事路段及地點，實施移動式測速照相。

    移動式測速照相執法路段及地點分別為「民雄鄉台一線與頭橋工業路口」、「民雄鄉台一線與埤角路口」、「民雄鄉164線與79線（福懋加油站）」、「民雄鄉106線（大學路）與正大路」、「大林鎮中正路與民生路（榮林陸橋）」、「大林鎮南華路（南華大學）」、「新港鄉159線與中洋路口」、「新港鄉164線與大潭路口」、「溪口鄉溪民路與成功路口」等處。

    民雄警分局呼籲用路人「酒後不開車、開車不喝酒」、「騎乘機車戴好安全帽」，並遵守交通安全規則，平平安安的出門，快快樂樂的回家。

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄區增設的交通科技執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄移動式執法點。（民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄警分局轄移動式執法點。（民雄警分局提供）

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