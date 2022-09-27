係金A！埔里市區多條重要路段 10月起拖吊違停車輛

埔里鎮市區多條重要道路10月起實施違規停車拖吊。（記者佟振國攝）

2022/09/27 18:42

〔記者佟振國／南投報導〕係金A！南投縣埔里鎮許多民眾近來接獲名為「埔里鎮拖吊違規停車重點路段」示意圖，對此半信半疑，警方今天則是證實這項違停拖吊措施真的將從10月起上路，包括中山路2段等多條市區重要道路，加強取締紅線、佔用道路併排停車等影響行車安全的違規行為，目前拖吊車、車輛移置保管場地已就位，員警完成培訓熟悉相關車輛拖吊程序後即可實施。

埔里鎮市區主要道路兩側的汽車停車格數量有限，近幾年來雖然大、小型的公、私有停車場增加不少，但仍有貪圖方便的駕駛人違規停車，多年前一度實施違停拖吊但未長期執行，警方基於維護市區核心路段交通往來安全，決定10月起實施違規拖吊作業，近來署名南投縣政府警察局埔里分局的「埔里鎮拖吊違規停車重點路段」示意圖在民眾的通訊軟體群組瘋傳，民眾半信半疑到底是真是假，埔里分局則證實「係金A」。

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警方表示，目前已經完成公告，明確的市區重點拖吊路段包括中正路與忠孝路起西至中正路與西寧路止、中山路2段與北辰街起南至南榮路與民生路止、西寧路與南興街起東至忠孝路與南興街止、南昌街與中正1路起西至南昌街與中正4路止、中正路與東榮路起北至東榮路與南興街止，針對紅線、佔用道路併排停車等違規行為加強取締。

目前埔里交通小隊備有2部拖吊車，並有移置保管場，也有員警取得大客車駕駛執照可操作拖吊車，在完成培訓熟悉相關車輛拖吊作業後即可實施，若民眾違停導致愛車被拖吊，不僅得吃罰單，還得再支付移置保管費，得不償失。

埔里交通小隊備有2部拖吊車，車輛移置保管場也已到位。（記者佟振國攝）

許多埔里民眾近來收到的拖吊違規停車重點路段示意圖，警方證實是真的。（記者佟振國翻攝）

埔里市區重要道路10月起實施車輛違停拖吊，若民眾愛車遭拖吊，除了吃罰單，還得支付移置保管費用，得不償失。（埔里分局提供）

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