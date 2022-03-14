八掌溪畔黃花風鈴木怒放 嘉市這路段新設紅線注意拖吊

軍輝橋旁八掌溪畔黃花風鈴木怒放。（記者王善嬿攝）

2022/03/14 13:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義八掌溪縣市交界兩側，近日黃花風鈴木怒放宛如「黃金大道」，今雖非假日，仍吸引絡繹不絕的遊客到訪；有攝影達人取景拍照時發現，鄰近八掌溪畔的嘉市吳鳳南路547巷新劃設紅線，已有許多車輛因違規停車遭巡邏警員勸離，提醒民眾賞花也要顧荷包，不要任意停車觸法挨罰。

嘉義市軍輝橋南、北側的八掌溪畔河堤，每逢3月到4月為黃花風鈴木的花期，上週末突然整排黃花風鈴木怒放，經網友分享美照，吸引許多遊客到訪，還有攝影愛好者到此取景拍照。

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攝影達人辜士陞表示，包括軍輝橋以北的吳鳳南路547巷，以及軍輝橋以南的親水路、慈玄宮一帶，花況正盛，然而吳鳳南路547巷單側劃設紅線，有許多民眾不知情停車賞花，遭到警方驅趕，甚至有民眾的愛車被拖吊，出遊賞花反而敗興而歸。

嘉義市政府交通處交通工程科長賴義龍表示，吳鳳南路547巷為經濟部水利署第五河川局轄管的防汛道路，但因近年民眾使用率增加，經市府與五河局協調，重新鋪設道路路面，因接獲附近居民陳情反映，該處路幅不寬，兩側都停車容易造成居民車輛出入及會車不便，因此上週在堤防側劃設紅線。

市府工務處土木工程科長王大榮表示，去年8月起市府另接管軍輝橋以南到慈玄宮的道路路面，除會重新鋪設道路，也會責請相關單位依當地交通需求劃設標誌標線。

嘉義市警察局第二分局興安派出所表示，上週起賞花人、車湧入，為維持交通順暢，平日規劃員警巡邏勤務，假日則會加派人力勸離違停車輛並加強取締。

吳鳳南路547巷八掌溪河堤旁上週新劃設紅線。（記者王善嬿攝）

靠近八掌溪的嘉縣中埔鄉仁義路宛如黃金大道。（記者王善嬿攝）

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