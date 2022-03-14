為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    八掌溪畔黃花風鈴木怒放 嘉市這路段新設紅線注意拖吊

    軍輝橋旁八掌溪畔黃花風鈴木怒放。（記者王善嬿攝）

    軍輝橋旁八掌溪畔黃花風鈴木怒放。（記者王善嬿攝）

    2022/03/14 13:44

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義八掌溪縣市交界兩側，近日黃花風鈴木怒放宛如「黃金大道」，今雖非假日，仍吸引絡繹不絕的遊客到訪；有攝影達人取景拍照時發現，鄰近八掌溪畔的嘉市吳鳳南路547巷新劃設紅線，已有許多車輛因違規停車遭巡邏警員勸離，提醒民眾賞花也要顧荷包，不要任意停車觸法挨罰。

    嘉義市軍輝橋南、北側的八掌溪畔河堤，每逢3月到4月為黃花風鈴木的花期，上週末突然整排黃花風鈴木怒放，經網友分享美照，吸引許多遊客到訪，還有攝影愛好者到此取景拍照。

    攝影達人辜士陞表示，包括軍輝橋以北的吳鳳南路547巷，以及軍輝橋以南的親水路、慈玄宮一帶，花況正盛，然而吳鳳南路547巷單側劃設紅線，有許多民眾不知情停車賞花，遭到警方驅趕，甚至有民眾的愛車被拖吊，出遊賞花反而敗興而歸。

    嘉義市政府交通處交通工程科長賴義龍表示，吳鳳南路547巷為經濟部水利署第五河川局轄管的防汛道路，但因近年民眾使用率增加，經市府與五河局協調，重新鋪設道路路面，因接獲附近居民陳情反映，該處路幅不寬，兩側都停車容易造成居民車輛出入及會車不便，因此上週在堤防側劃設紅線。

    市府工務處土木工程科長王大榮表示，去年8月起市府另接管軍輝橋以南到慈玄宮的道路路面，除會重新鋪設道路，也會責請相關單位依當地交通需求劃設標誌標線。

    嘉義市警察局第二分局興安派出所表示，上週起賞花人、車湧入，為維持交通順暢，平日規劃員警巡邏勤務，假日則會加派人力勸離違停車輛並加強取締。

    吳鳳南路547巷八掌溪河堤旁上週新劃設紅線。（記者王善嬿攝）

    吳鳳南路547巷八掌溪河堤旁上週新劃設紅線。（記者王善嬿攝）

    靠近八掌溪的嘉縣中埔鄉仁義路宛如黃金大道。（記者王善嬿攝）

    靠近八掌溪的嘉縣中埔鄉仁義路宛如黃金大道。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號 違停科技執法3/1上線
    2022/02/24 14:57

    台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號 違停科技執法3/1上線
    春節前夕採買違停多 通霄、苑裡將加強取締
    2022/01/16 12:15

    春節前夕採買違停多 通霄、苑裡將加強取締

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    機車族小心荷包大失血！ 基隆警加強取締忠一路違停
    2022/01/14 11:24

    機車族小心荷包大失血！ 基隆警加強取締忠一路違停
    解決違停亂象 台東市即起大執法
    2022/01/07 09:16

    解決違停亂象 台東市即起大執法

    高雄春藝《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團 首度合作
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播