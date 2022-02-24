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    台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號 違停科技執法3/1上線

    內湖路1段739號前，違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

    內湖路1段739號前，違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/24 14:57

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為維護道路交通秩序與安全，已在「台北轉運站」、「南港車站」及「內湖路1段739號前」等3處，規劃建置違規停車科技執法設備，針對違規停車、併排停車之車輛，以科技設備偵測取締，目前為設備測試及宣導期，3月1日將正式啟用執法。

    違規停車科技執法設備，係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平臺，再由員警從嚴審查、認證舉發；依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處600元以上1200元以下罰鍰，「併排停車」可處2400元罰鍰。

    北市目前已啟用違規停車科技執法地點計4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前），統計該4處111年1月總取締件數685件，與執法首月總件數1,838件比較，違規減少1153件（62%），顯示違停科技執法實施後，整體違規數大幅降低，成效顯著。

    北市警局表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

    台北轉運站前違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

    台北轉運站前違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

    南港車站前違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

    南港車站前違停科技執法年3月1日正式上線。（記者劉慶侯翻攝）

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