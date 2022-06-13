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    汽車違停被拖吊損壞 駕駛怒告拖吊業者遭駁回

    違規車輛遭拖吊移離。示意圖，非本新聞車輛（資料照）

    違規車輛遭拖吊移離。示意圖，非本新聞車輛（資料照）

    2022/06/13 08:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄呂姓男子駕駛某貿易行公司車，因違停紅線遭員警舉發，並拖吊移離進保管場，呂男繳罰領車時，見保險桿疑有多處毀損，控告民營拖吊業者，求償維修費、工資、精神慰撫共3萬元，高雄地院法官認定被告為警方「助手」，並非以私人名義拖吊，只能向國家請求賠償，而不得逕向公務員或助手個人請求賠償，駁回全案。

    呂男於今年2月間駕駛公司所屬的自小客車，違規停放高雄市區劃設紅線禁止臨停區，遭值勤員警舉發，由拖吊車將該車拖吊移離，拖進八德拖吊保管場，呂男前往繳罰領車時，認為保險桿多處毀損是拖吊過程造成，代位車主告拖吊業者侵權損害。

    呂男檢具8千元維修單據，主張處理該車受損維修，害他東奔西跑，還得向公司請假，身心痛苦異常，請求賠償精神慰撫金2萬元，外加請假工資、維修費，總共求償3萬元。

    法官調查，值勤員警因發現違規停車而執行職務，開單舉發並將違規車移離，執行汽車拖吊勤務是該名員警，被告（民間拖吊車業者）只是與該員警所屬機關訂約，員警執行職務發現有車輛違停，決定移置車輛時才配合前去拖吊及保管而已，並非以自己的名義獨立行使公權力，認定向民間拖吊業者求償無理由，駁回請求。

    車主若舉證車損確為拖吊移置時造成，應先以書面向該公務機關（警察局）請求，遭拒賠時得提告請求國賠，被告進行拖吊屬行政程序法上所謂的行政「助手」，又當公務員執行職務行使公權力時，如因「過失」不法侵害人民權利時，只能向國家請求賠償，不得逕向公務員或助手「個人」請求賠償，駁回全案。

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