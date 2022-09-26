假賣水餃真詐財 女騙子得手660元、判罰5千

基隆地院近日審結，認定陳女觸犯詐欺取財罪，判罰5千元，得易服勞役5日。 （記者吳昇儒攝）

2022/09/26 14:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓女子去年5月間，透過LINE帳號傳送「玟鮮餃子」訂購單給王姓女子，對方便向陳女訂購3包水餃，並匯款660元至陳女的指定帳戶。但事隔多日，卻沒收到水餃，也遭對方切斷聯繫，憤而提告。基隆地院近日審結，認定陳女觸犯詐欺取財罪，判罰5千元，得易服勞役5日。

檢警調查，陳女透過LINE傳遞訂購單給王女後，對方向她訂購3包水餃，共匯了660元到陳女指定的友人帳戶內。陳女則於隔日，就請張姓友人取出6百元。

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陳女則向檢警表示，確實有要賣水餃給王女，並沒有詐欺取財的行為，因為當時是借宿在張姓友人家中，且在該處包水餃，但因該屋沒有冰箱，隔天要寄出發現水餃已經糊掉，沒有辦法出貨，有用通訊軟體MESSENGER告訴王女此事，但不知道甚麼原因對話內容均已刪除。

陳女的張姓友人向檢警表示，當時是陳女說女兒要匯款給她，需要借用自己的帳號，才會提供給她使用，後來也有人匯款進到帳戶內，當時有幫她領出6百元，但並未看見陳女在住處有包水餃的情形。

檢察官偵訊後，認定陳女並無出售水餃意圖，卻向王女收取660元的訂購費，已涉犯詐欺取財罪，依法將她起訴。

法院審理時，陳女才改口承認犯行，並賠償被害人660元。法官認為，陳女為了個人私利，使被害人財產受到損害，但考量她於審理時已承認犯行，詐欺所得已賠償被害人，也獲得被害人同意從輕處理，故依詐欺取財罪，判罰陳女5千元，得易服勞役。

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