牙醫師涉詐領假牙補助540萬元 嘉檢今起訴

嘉義地檢署今依照違反醫師法等罪嫌，起訴王姓牙醫師等人。（資料照）

2022/09/22 13:19

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣政府為照顧老人福利，2019年4月起推動「樂齡活動假牙計畫」補助方案，針對56歲以上原住民、65歲以上縣民，補助裝設假牙；在某醫院任職的74歲王姓牙醫、53歲葉姓牙科助理及65歲朱姓齒模師，涉未依補助規定招攬民眾到醫院外進行裝置假牙、咬合、排牙、修磨等醫療作為，再以不實病歷資料，向嘉義縣衛生局不實申請裝置假牙補務費用，縣衛生局因此核撥經費共計540萬元，嘉義地檢署今天偵查終結，依照違反醫師法等罪嫌，起訴王男、葉女、朱男3人。

起訴書指出，嘉義縣衛生局「樂齡活動假牙計畫」補助方案，須由患者到醫院門診由醫師診療，確認有裝置假牙且符合申請要件，由牙科助理彙整患者病歷等資料，交由該間醫院醫療企劃室，再寄送給縣衛生局審核，核撥補助款至該醫院，該院主計室將申請個案所獲補助金依醫師抽成50%計算酬勞，匯入至醫師薪資帳戶。

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起訴書指出，王姓牙醫師涉嫌規避醫院的程序，以每次給付2500元代價，請未具牙醫師資格也沒有牙技師證照的朱姓齒模師招攬病患，在朱姓齒模師店面幫病患調整假牙，每調整一次支付朱男1千元，再由葉女為患者到醫院掛號，營造患者有實際前往醫院看診紀錄，以及辦理遞件、申請補助等行政文書。

檢調調查，王男等3人總計招攬163名民眾，申請核撥經費共540萬元，違反補助方案規範的方式進行療程，不符合補助條件，仍向嘉義縣衛生局提出申請，損害縣衛生局人員補助費用給付審核管理的正確性，依共犯詐欺取財、醫師法等罪嫌起訴，未扣案之540萬元補助費用將依刑法宣告沒收或追徵。

王姓牙醫師接受偵詢時辯稱，委託朱男處理的病患僅有4人；朱男坦承替王男招攬病患10至20人，辯稱對業務登載不實部分並不了解；葉某否認犯行，對有無核對患者在醫院掛號不清楚。

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