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    女老闆畫虎爛！邀姨丈同遊伊朗 誆房地產投報高訛詐250萬

    徐女誆伊朗當地房地產市場投報率極高，藉此說服韋姓三姨丈並順利借款250萬元，還約定隔年還款時，會另給100萬答謝金，但徐女開出的支票卻陸續跳票，韋因此提告，徐女被檢方依詐欺罪起訴。（資料照）

    徐女誆伊朗當地房地產市場投報率極高，藉此說服韋姓三姨丈並順利借款250萬元，還約定隔年還款時，會另給100萬答謝金，但徐女開出的支票卻陸續跳票，韋因此提告，徐女被檢方依詐欺罪起訴。（資料照）

    2022/08/22 17:07

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣一家公司的徐姓女老闆，2015年間與丈夫邀韋姓三姨丈同遊伊朗期間，誆稱當地興建中沿海別墅，不但風景氣候好且交通便利，房地產市場投報率極高，藉此說服韋並順利借款250萬元，還約定隔年還款時，會另給100萬答謝金，但徐女開出的支票卻陸續跳票，韋因此提告，徐女被檢方依詐欺罪起訴。

    起訴指出，44歲徐女是彰化縣某公司負責人，2015年6月間，她與丈夫邀韋姓三姨丈前往伊朗旅遊，期間徐女安排韋參觀恰盧斯城市沿海興建中的別墅區，表示該城市氣候宜人，因沿裏海公路旁之海岸線景觀極佳，因而有許多觀光飯店、品牌名店及別墅社區林立，日後還會增設免稅自由貿區，便利裏海五國自由貿易。

    徐女更強調，未來更將興建直通伊朗首都德黑蘭之高速公路，提升該城市發展性，而該城市目前已分割好土地，興建別墅成本約27萬美金，但完工後可以60萬美金出售，投報率高、獲利豐厚，希望向韋能借款250萬元投資，日後還款時，還會附上100萬元台幣做為答謝禮金。

    韋被說服，當年8月與徐女簽訂借貸契約，同意借款250萬元，約定隔年4月30日還款，徐女為取信韋男，還分別簽下面額90萬、260萬元的支票各一張，給韋做擔保，韋則將250萬元匯入徐女的公司帳戶，未料隔年到了還款日期，徐女不但未依約清償借款，韋要兌現時，又因徐女存款不足，遭拒絕往來，才驚覺受騙提告。

    徐女到案後辯稱，的確有與韋姓姨丈出遊，也有在借款契約書上簽名，向韋借款，但因年代久遠，忘記為何借款，而且公司都是丈夫在管理，不知款項用在何處，但檢方審理後，根據韋男、徐女丈夫、借貸契約書等證據，認定徐女涉詐欺取財罪，全案今偵結起訴。

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