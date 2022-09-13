低價越南茶混充阿里山茶 茶行、茶廠聯手詐欺被起訴

南投茶行與茶廠業者聯手詐欺，以低價越南茶混台茶，再包裝成「阿里山高山茶」高價賣出牟利。（記者劉濱銓翻攝）

2022/09/13 11:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕在南投草屯經營茶行的楊姓男子，與在仁愛鄉經營茶廠的林姓男子，前年林向楊購買以低價越南茶混台灣茶的茶葉，並由楊協助製成印有「阿里山高山茶」的茶葉供林販售牟利，南投地檢署今偵查終結，並將楊、林2人依販賣虛偽標記商品、詐欺取財罪起訴。

南投地檢署表示，該起越南茶混台灣茶案件，係因去年台北市政府衛生局，查驗出標示產地為台灣的茶竟「含有境外茶」，事後透過「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平臺」函轉至南投地檢署偵辦。

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經查在草屯經營茶行的楊男，以每台斤125元購買進口越南茶後，再包裝成產地為台灣的「杉林溪台灣茶」、「鹿谷烏龍茶」等，並以每台斤700至1300元不等的價格，賣給多名民眾。

在仁愛鄉經營茶廠的林男，則有在台北市的鄭姓客戶需要每台斤1000元的台灣茶，惟林竟與楊聯手詐欺，林以每台斤480元向楊購買混有越南茶的茶葉，再由楊提供包裝印有「阿里山高山茶」的茶葉給林，之後林便於前年起，以每台斤1050元價格販售混有越南茶的茶葉給鄭姓客戶，總計販售75台斤。

南投地檢署指出，全案由專案小組於茶行、茶廠扣得混充茶葉116包，總重17.4公斤，楊、林2人觸犯刑法販賣虛偽標記商品，以及詐欺取財等罪嫌，經檢察官偵查終結，提起公訴。

南投茶行與茶廠業者聯手詐欺，以低價越南茶混台茶，再包裝成「阿里山高山茶」高價賣出牟利，南投地檢署偵查終結，提起公訴。（記者劉濱銓攝）

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