女謊稱媽欠錢、懷孕身體不適 拐走男友769萬起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/09/22 16:42

〔記者王定傳／新北報導〕20多歲的張姓正妹涉嫌以阿嬤生病、母親賭博不工作又欠地下錢莊債務、男友害她懷孕等理由，向是某公司高層的張姓男友騙錢，總計拐走769萬餘元，張男去年到女友戶籍地調查，才從她母親口中發現是騙局一場，氣憤提告，新北地檢署今依詐欺取財等罪嫌起訴張女。

檢警調查，張女於2019年間透過友人介紹認識張男，雙方於2020年10月間開始交往，怎料，張女從一開始交往就滿口謊言，她明知外祖母已過世、母親並未欠債及賭博，涉嫌以阿嬤生病需要費用、母親賭博不工作又欠地下錢莊債務、要跟阿嬤出遊、自己生日是1月5日等理由騙錢，張男不疑有它，陸續給付生活費、旅遊費及生日禮金，甚至還給予14萬餘元的名牌限量包作為生日禮物。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，張女食髓知味，涉嫌以自己懷孕並張貼不祥的胎兒超音波照片，騙張男繼續給生活費；去年4月間，張男起疑欲停止給生活費，但張女以死相逼出言威脅：「我懷孕身體不舒服，沒辦法上班，阿嬤身體不好，今天絕對死給你看，想逼我跳樓」，迫使張男給錢。

檢方調查，從2020年9月至去年7月，不到一年時間，張女就從張男手中騙走769萬餘元，直到去年8月間，張男跑到張女戶籍地調查，才從張女母親口中得知，張女的外祖母早在2人交往前已過世且其母沒欠債，甚至連張女的生日也是假的，氣炸報警。

檢方還查出，去年5月中旬，張女曾傳訊威脅要將她懷孕一事，告知張男妻子，涉嫌恐嚇；但張女在偵查時全盤否認，聲稱是張男自願給錢，檢方不採信，今日依詐欺取財、強制、恐嚇危害安全罪嫌起訴張女。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法