為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女謊稱媽欠錢、懷孕身體不適 拐走男友769萬起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/09/22 16:42

    〔記者王定傳／新北報導〕20多歲的張姓正妹涉嫌以阿嬤生病、母親賭博不工作又欠地下錢莊債務、男友害她懷孕等理由，向是某公司高層的張姓男友騙錢，總計拐走769萬餘元，張男去年到女友戶籍地調查，才從她母親口中發現是騙局一場，氣憤提告，新北地檢署今依詐欺取財等罪嫌起訴張女。

    檢警調查，張女於2019年間透過友人介紹認識張男，雙方於2020年10月間開始交往，怎料，張女從一開始交往就滿口謊言，她明知外祖母已過世、母親並未欠債及賭博，涉嫌以阿嬤生病需要費用、母親賭博不工作又欠地下錢莊債務、要跟阿嬤出遊、自己生日是1月5日等理由騙錢，張男不疑有它，陸續給付生活費、旅遊費及生日禮金，甚至還給予14萬餘元的名牌限量包作為生日禮物。

    檢警調查，張女食髓知味，涉嫌以自己懷孕並張貼不祥的胎兒超音波照片，騙張男繼續給生活費；去年4月間，張男起疑欲停止給生活費，但張女以死相逼出言威脅：「我懷孕身體不舒服，沒辦法上班，阿嬤身體不好，今天絕對死給你看，想逼我跳樓」，迫使張男給錢。

    檢方調查，從2020年9月至去年7月，不到一年時間，張女就從張男手中騙走769萬餘元，直到去年8月間，張男跑到張女戶籍地調查，才從張女母親口中得知，張女的外祖母早在2人交往前已過世且其母沒欠債，甚至連張女的生日也是假的，氣炸報警。

    檢方還查出，去年5月中旬，張女曾傳訊威脅要將她懷孕一事，告知張男妻子，涉嫌恐嚇；但張女在偵查時全盤否認，聲稱是張男自願給錢，檢方不採信，今日依詐欺取財、強制、恐嚇危害安全罪嫌起訴張女。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    牙醫師涉詐領假牙補助540萬元 嘉檢今起訴
    2022/09/22 13:19

    牙醫師涉詐領假牙補助540萬元 嘉檢今起訴
    女老闆畫虎爛！邀姨丈同遊伊朗 誆房地產投報高訛詐250萬
    2022/08/22 17:07

    女老闆畫虎爛！邀姨丈同遊伊朗 誆房地產投報高訛詐250萬

    航空城啟動 產專區吸六大產業進駐
    離職前搜刮一波 慈善機構業務員A走千餘元 判關50天
    2022/08/01 09:06

    離職前搜刮一波 慈善機構業務員A走千餘元 判關50天
    竊盜通緝犯假冒房東真詐財 20位租屋族上當失金
    2022/07/20 21:27

    竊盜通緝犯假冒房東真詐財 20位租屋族上當失金

    花旗商業金融協助客戶 降低供應鏈斷鏈風險
    台版華爾街之狼案外案 豪倫負責人遭判10年定讞人早就潛逃了
    2022/07/04 12:14

    台版華爾街之狼案外案 豪倫負責人遭判10年定讞人早就潛逃了
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播