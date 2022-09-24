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    首頁　>　社會

    伸1根手指也犯公然侮辱罪 南投地院判罰金

    鄰居因房子漏水修繕吵起來還告上法庭，出庭後其中一人對另兩人比中指，再被控告且被南投地院以公然侮辱罪名判罰金。（記者陳鳳麗攝）

    鄰居因房子漏水修繕吵起來還告上法庭，出庭後其中一人對另兩人比中指，再被控告且被南投地院以公然侮辱罪名判罰金。（記者陳鳳麗攝）

    2022/09/24 20:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣楊姓男子與兩名鄰居，因住家房屋漏水修繕糾紛鬧上法庭，開庭完走出法院大門分別對林姓和吳姓鄰居比中指，林、吳兩人馬上到埔里警分局控告林男妨害名譽，楊男辯稱只對吳男比中指，是林姓鄰居在他背後罵他的小孩沒有家教，他才氣得也對林女比中指，但其說詞不被法官採信，法官並認為比中指相當於「三字經」的肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思，因以公然侮辱罪名，判處罰金4000元。

    判決書指出，楊姓男子與林姓女子、吳姓男子為鄰居，3人房子相聞，因為房屋漏水修繕方式起糾紛，不只無法化解，且還告上法庭，今年4月中旬南投地院埔里簡易法庭開庭，3人出庭完走出法院大門，楊男餘怒未消，在法院大門外，先對林姓女子比中指，接著再對吳姓男子比中指，林、吳兩不甘受辱，連袂到埔里警分局控告楊男妨害名譽。

    檢察官在起訴時即指出，依現今一般社會通念，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思，楊男是成年人，因民事案件與吳男和林女有所齟齬，並對兩人比中指，以當時的情境確有侮辱、嘲諷、使其難堪之意。

    法官也認為，楊男辯稱當時吳男已上車，他是先對吳男比中指，後來是因林女在他背後罵其小孩很吵沒有家教，才會氣到對她比中指，但卻無法解釋先對吳男比中指的動機，因此其說詞不足採信。

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