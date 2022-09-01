大學生行車糾紛 緊追車4分鐘比中指3次判罰

陳姓大學生因行車糾紛接連比中指，被橋頭地院判罪又民事賠償。（記者鮑建信攝）

2022/09/01 21:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓大學生騎車發生糾紛，緊追洪姓男子所駕駛轎車，4分鐘內在市區自由路等3處，涉嫌3度朝洪男比中指，被橋頭地院依公然侮辱罪，判處罰金3000元，民事部分則賠償10000元。

判決書指出，去年6月26日晚上7點多，陳姓大學生騎機車與駕駛轎車的洪男發生行車糾紛，因而心生不滿，緊跟在洪車後方，甚至途經鼓山區、左營區自由1路與新莊仔路口等3處時，4分鐘內涉嫌朝洪比中指3次。

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洪男實在忍無可忍而報警處理，鼓山分局傳喚陳到案，員警製作筆錄後，依公然侮辱罪嫌移送橋頭地檢署偵辦起訴，檢察官並聲請法院簡易處刑，業經承辦法官判處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

此外，洪男另提起民事官司，他認為陳男在大馬路，公然朝他比中指3次，許多不特定路人或駕駛都看到，讓他顏面掃地，足以貶損其人格和名譽，要求賠償50000元精神撫慰金。

陳男則說，他因憂鬱症就診，情緒控管、表達能力及反應遠較一般人還差，事後深感歉意，對當日情景恐懼不已，致病情加重影響作息，需長期服用助眠藥，嚴重造成身心靈創傷，請從輕發落。

由於陳男認錯並被判罪，民庭法官審酌兩造經濟能力、學歷等情形，認為陳應賠償10000元比較合理。

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