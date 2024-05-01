改善交通環境奏效 南市第1季車禍死亡降幅4成

台南市改善交通防制措施，提升用路環境安全。 （記者洪瑞琴攝）

2024/05/01 09:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年第1季交通事故死亡人數降幅4成，排名6都第1。南市交通局分析原因，積極針對重點路段改善用路環境以及警方科技執法；不過肇事原因多半來自於不良駕駛行為，仍要呼籲民眾遵守交通規則。

南市交通局表示，據交通部交通事故統計，南市今年第1季A1交通事故死亡人數33人，相較前年度同期死亡人數60人大幅減少27人、下降45％，同時相較前3年度同期平均值減少20人、下降37.34％。

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交通局長王銘德表示，市府團隊透過大數據分析深入掌握交通事故特性，在執法、工程與教育宣導多管齊下推動各項改善作為，擴大交通事故防制力道，今年第1季車禍死亡事故與前1年度降幅為6都第1，防制成果暫收成效。

例如道路交通工程，自2023年迄今向中央爭取經費逾10億元，包含易肇事路口及校園周邊路口行穿線退縮、行人庇護島、車道重新配置、通學步道、騎樓整平、路側障礙排除；建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統、緊急車輛路口優化號誌等，並針對機車、高齡、側撞主題事故特性專案分析對應工程改善措施，以求對症下藥防制改善。

王銘德表示，交通事故防制除了市府團隊努力之外，經分析瞭解肇事原因多半來自於不良駕駛行為及事故風險意識的不足，呼籲民眾遵守交通規則，從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。

市長黃偉哲表示，市府團隊持續落實交通3E策略（工程、教育、執法）防制工作，由「點—線—面」層次思考各項事故防制工作，尤為基礎交通工程措施，除了重點事故路段口改善外，對於道路施工品質、設施安全、交通維持及疏導等亦須慎重處理，讓用路人能夠行的安全。

南市向中央爭取經費已逾10億元，改善交通環境。（記者洪瑞琴攝）

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