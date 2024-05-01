男被控送米酒幫郭台銘衝高連署書 檢方不起訴理由曝

江男被控送米酒幫郭台銘衝高連署書。（資料照）

2024/05/01 10:02

〔記者溫于德／台北報導〕新北市江男被控去年10月底在淡水區的連署站，以簽署郭台銘的連署書可拿到米酒等物品的方式，替郭衝高連署書，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。然士林地檢署考量江男送的贈品價值不高，並不足以動搖選民投票意向，處分不起訴。

不起訴指，江男於去年10月29日中午在淡水區的連署站，以簽署郭台銘的連署書可獲得米酒1瓶、存錢筒1個、面紙1包及原子筆1支等贈品的誘因，誘使民眾簽署郭台銘參選總統選舉的連署書。後來淡水分局獲報再查出，江男涉嫌把現金放在存錢筒內。

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但江男否認違反總統副總統選舉罷免法，辯稱，無論往來民眾是否願意連署，他都發給小包面紙作為宣傳，如果民眾有意願連署，他會告知應該哪些資料，且會發送礦泉水、筆、小包面紙、小筆記本、存錢筒、米酒等，但不是1次把全部贈品發給同一個連署民眾。

黃姓證人則稱，曾經看見一個阿婆從存錢筒拿出200元台幣，不過他已忘記阿婆穿什麼顏色的衣服，也只有自己看到。其餘宋、呂、廖等3名證人說，江男沒有送錢，是以送米酒為主，其他贈品則是民眾要求或以搭配的方式贈送。

士檢認為，黃姓證人的說法前後不一，故難認江男違反總統副總統選舉罷免法；何況，米酒等贈品的價格低廉，並不足以動搖民眾的投票意向，故對江男處分不起訴。

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