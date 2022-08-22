辱罵民進黨中執委「賤畜」、「垃圾」 網友這下慘了

黃姓網友辱罵鄭宏輝（見圖）是「賤畜」、「垃圾」，北院依兩個公然侮辱罪併判黃拘役40日，得易科罰金4萬元。（資料照）

2022/08/22 18:08

〔記者溫于德／台北報導〕現任民進黨中執委鄭宏輝，過去曾五度連任新竹市議員，去年卻被黃姓網友上PTT以「賤畜」、「垃圾」辱罵，黃到案還辯稱是為了酸其他網友，但台北地院拒絕採信，依2個公然侮辱罪併判黃拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指，去年4月14日凌晨，黃在PTT「政治黑特版」看板內，於標題為「Re：【黑特】新竹市立委 幹誰才是炒地皮王」的文章留言稱：「支那賤畜中國台灣武漢舔共鄭宏輝也想洗白 笑笑就好」等語。

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8天後的4月22日凌晨，黃再度上「政治黑特版」，於標題「Re：【新聞】快訊/丁怡銘去電立法院長室開嗆 游錫堃：請循正常管道」的文章留言稱：「算了啦 連鄭宏輝那種舔共垃圾都能洗白了 還有啥不能洗的」等語。黃事後被鄭提告。

黃辯稱，自己的留言是回應其他網友，目的是為了酸該網友欲洗白鄭的言論；黃還強調，鄭既然身為政治人物，應廣為傾聽及接納各種意見，不應動輒以刑法威嚇手段，壓抑不同聲音，且政治人物本應接受批評，故依照比例原則，同時基於刑法謙抑性，他的言論自由應優先於鄭的名譽權。

北院指出，黃明確以「賤畜」、「垃圾」指稱鄭宏輝，以一般社會通念及詞意觀之，均屬貶損羞辱他人人格之詞，足以令人深感不悅、難堪，確實屬於污蔑、貶抑他人人格或聲譽之詞，即便鄭身為公眾人物，也沒有義務忍受，判黃有罪。

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