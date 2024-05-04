千萬別信！穿警制服視訊民眾要個資 詐團惡劣手法無極限

刑事局提醒詐團會以假檢警視訊行詐。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/04 18:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期假檢警詐騙手法翻新，詐騙集團竟穿著假警察制服，撥打視訊電話給民眾，並在通話影像中，刻意露出背景有165反詐騙看板或標語來取信受害人，還以「偵查不公開」為由要求受害人不能告知身邊親友，警方提醒，接獲自稱檢警來電或要求視訊時，應保持冷靜並掛斷電話，反撥該機關電話、110或165反詐騙專線求證。

根據內政部警政署刑事警察局最新統計，2023年民眾遭詐欺總財損金額為新台幣89.44億元，但全國各警察機關攔阻及銀行圈存止扣詐騙金額共為93.79億元，攔阻圈存金額多於被騙金額，顯示反詐騙防線在警方與金管會密切合作下，已具初步效果，阻止民眾遭受詐騙財產損害擴大。

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警方指出，台北市65歲張姓男子日前接獲陌生來電，對方表示疑似有人替張男代辦身分證更換，可能涉及刑案，要求張男加LINE視訊通話，通話影像中，有名穿著警察制服的人出示刑事傳票，背景還有165反詐騙的看板標語，稱張男涉嫌洗錢犯罪，因偵查不公開不能告知身邊任何親友，並要張男準備銀行帳戶等資料，張男警覺可能是假檢警詐騙手法，立刻掛斷電話、封鎖，未上當受騙。

刑事局表示，假檢警詐騙手法以年長者族群較容易感到恐慌而受騙，害怕一生奉公守法最後卻留下刑案紀錄，因此民眾應時常關心提醒家中長者，若接獲自稱檢警來電或要求視訊時，應掌握三步驟：1、保持冷靜，勿聽從對方任何指示或要求。2、詢問並留下對方單位、職稱、姓名。3、立即掛斷電話，反撥該機關電話、110或165反詐騙專線求證。

最後刑事局也呼籲，若民眾發現ATM前有可疑人士以戴帽、口罩或變裝，東張西望刻意躲避監視器拍攝，或使用多張金融卡持續領錢等跡象，很有可能就是車手，請民眾立即撥打110檢舉，轄區警方將立刻派員到場查證。

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