高雄路上驚見大疊千元鈔！路人拾金不昧送警局找到失主

一疊千元鈔掉落在路上。（民眾提供）

2024/05/01 09:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市張姓男子（62歲）前晚8點多在鼓山區華榮路段運動途中，發現路上竟有一疊千元鈔用橡皮筋綑著，張男連忙送往鄰近派出所報案，經警方清點，現金共5萬5000元，同時調閱監視器，發現是1名轎車車主下車時，打開車門不慎掉落。

鼓山分局龍華所指出，由於張男撿拾的數萬元現金只用橡皮筋綁著，現場並無遺留其他皮夾或身分文件，也未接獲遺失報案訊息，警員郭彥彤於是針對張男所提供地點和時間等線索調閱監視系統釐清，果真發現是一名林姓男子（48歲）在開車門時不慎掉落現金，隨後循線查明車牌號碼，並順利聯絡林男至所認領。

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經了解，林男從事銷售業，該筆金錢是準備發送給員工的激勵獎金，當天將款項置放於車上，在停妥車輛後就前往附近的餐廳吃晚餐，渾然不知該鈔票早已從身旁偷偷「溜」走，直到接到員警電話通知才匆忙趕到派出所認領。

林男到所後向警方表示，自己先前曾多次遺失物品，卻都沒有順利尋回，沒想法這次警方竟可靠著「一疊紙鈔」在短時間內將現金物歸原主，讓他相當佩服，也在員警的協助下致電答謝拾金不昧的張男。

男子從轎車下車時，從車上掉落一疊紙鈔卻渾然未知。（民眾提供）

員警清點紙鈔共5萬5000元。（民眾提供）

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