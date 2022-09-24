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    台南4個月大男嬰離奇死亡 家長提告保姆過失致死

    新營分局鹽水分駐所代理所長朱昭賢說明男嬰死亡案。（警方提供）

    新營分局鹽水分駐所代理所長朱昭賢說明男嬰死亡案。（警方提供）

    2022/09/24 18:48

    〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水1名只有4個月大的男嬰離奇死亡，照顧男嬰的保姆王姓女子本月16日清晨發現男嬰沒了呼吸，王女緊急通報鹽水分駐所求救，由警方巡邏車送往醫院急救，男嬰回天乏術，男嬰父母向王女控告涉嫌過失致死。

    新營警分局在當天報請檢方相驗，發現男嬰無明顯外傷，也無窒息現象，在本月20日由法醫進行解剖，男嬰確切死因仍待調查釐清。

    此外，男嬰父母質疑王女家中的監視器遭毀損，檢警相當重視，全案偵查中。

    保姆王女照顧男嬰2個多月，本月16日清晨6點多，王女發現男嬰臉色發白，翻白眼，且沒了呼吸、心跳，趕緊向台南市警察局110報案，警方除指導保姆為男嬰進行CPR急救，並由鹽水分駐所的警車馳援，趕到王女家中將男嬰送醫急救，但男嬰仍告不治。

    男嬰父母接到保姆打來的電話，趕到醫院路途中還在心裡安慰自己心想沒事，未料到院時就聽到醫師說沒辦法急救的惡耗，男嬰媽媽傷心到昏倒急診室地上。

    痛失愛子的媽媽PO文說，以前看到電視上保姆虐童過失致死的案件，心裡滿滿的替那些媽媽們不捨、難過，孩子太無辜太可憐了，從沒想過這種事竟發生在她身上，心肝寶貝就這樣離開她。

    男嬰父母質疑王女照顧疏失，家中監視器也有毀損，對王女控告涉嫌過失致死，案由檢警偵查中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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