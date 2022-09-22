為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冰淇淋店試用沒過…女員工為了1千元薪水大鬧店家還襲警

    女員工離職大鬧冰淇淋店，襲警被判有罪。（翻攝該冰淇淋店臉書粉專）

    女員工離職大鬧冰淇淋店，襲警被判有罪。（翻攝該冰淇淋店臉書粉專）

    2022/09/22 09:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓女子到高雄某知名老字號冰淇淋店工作，但沒通過試用期被店家開除，梁女認為老闆少算1千元薪水，大鬧店家2個多小時，員警獲報到場排解時，梁女情緒激動一直跳針，員警好言勸說，梁女情緒失控攻擊員警，當場被上銬逮捕，高雄地院依妨害公務執行罪判徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，2020年12月11日中午12點多，梁女為了離職問題在冰淇淋店和黃姓店長大吵，梁女認為店長扣住她的履歷表不還，還少算1千多元薪水，但黃要求她先簽下離職同意書，就會把履歷表還給她，但梁女對於離職書上所載的「沒有勞資爭議」部分有意見，不肯簽同意書，於是留在店裡大鬧2個小時。

    店長無奈報警，員警到場了解來龍去脈後，好言相勸梁女不要逗留在店內影響店家生意，否則恐涉及刑法強制罪，但梁女聽不進去，一直跳針強調自己沒錯，還嗆警方「給我滾出去」、「滾去死」，甚至拿店內架上之「WELCOME」字牌砸向員警。

    員警當場將梁女上銬逮捕，梁女不斷反抗掙扎，導致員警在逮捕過程中右手擦傷；高雄地院審理時，梁女坦承有拿東西丟員警，但否認自己有妨害公務，認為自己情緒會爆炸，都是店長在旁邊趁機刺激所致。

    法官勘驗員警身上密錄器畫面及相關證詞，認定黃女涉犯妨害公務執行罪，判她徒刑2月，得易科罰金；至於檢方起訴傷害罪部分，法官認為黃女在逮捕過程中掙扎也受有頸部右側挫傷、右手、右腕、左手、左腕多處擦挫傷等傷害，傷勢部位多於員警，認定是單純的掙扎舉動造成員警受傷，沒有證據認定梁女在掙扎過程中有基於傷害或妨害公務犯意另行以強暴手段攻擊或傷害員警的行為，傷害部分判無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南學甲雙刀男欲襲警中6槍 出醫院後遭收押
    2022/09/11 11:06

    台南學甲雙刀男欲襲警中6槍 出醫院後遭收押
    北市違規男不服取締暴怒推擠 警手掌骨折負傷仍強勢逮捕
    2022/09/09 08:48

    北市違規男不服取締暴怒推擠 警手掌骨折負傷仍強勢逮捕

    利多聚焦 下一個高雄「農十六」特區
    又見襲警！彰化男機車內搜出開山刀、電擊棒 竟持安全帽猛K警員
    2022/09/08 08:15

    又見襲警！彰化男機車內搜出開山刀、電擊棒 竟持安全帽猛K警員
    高雄女勇警抓藥腳遇襲 陳其邁漏夜探視支持強勢緝毒
    2022/09/04 00:12

    高雄女勇警抓藥腳遇襲 陳其邁漏夜探視支持強勢緝毒
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播