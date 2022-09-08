又見襲警！彰化男機車內搜出開山刀、電擊棒 竟持安全帽猛K警員

陳男突然情緒失控辱罵員警三字經，更以安全帽攻擊警員。（警方提供）

2022/09/08 08:15

〔記者湯世名／彰化報導〕又見攻擊警察！彰化警分局中正派出所2名警員昨夜巡邏時發現陳姓男子騎機車未戴口罩抽菸，形跡可疑，上前攔查，在其機車置物箱內起出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物，要將他帶回派出所時，陳男突然情緒失控辱罵三字經，更以安全帽攻擊警員，由於台南兩名警員遭歹徒攻擊殉職事件殷鑑不遠，2警立即呼叫8名支援警力趕抵現場，當場將陳男制伏逮捕到案。

彰化警分局指出，中正派出所警員阮彥淳、陳裕家昨天深夜10點56分巡邏行經彰化市林森路與平安街口時，發現陳姓男子騎乘機車未戴口罩抽菸，行跡可疑而上前攔查，盤查時經陳男同意自行打開機車置物箱供警方查看，赫然發現置物箱內無故攜帶開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物，儼然是個「軍火庫」，另請陳男自行打開隨身包包供警方查看，目視所及發現有手指虎1只。

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警告知陳嫌男帶手指虎的行為已違反「槍砲彈藥刀械管制條例」，依法要帶返派出所偵辦，不料陳男突然情緒失控，朝警員咆哮並辱罵三字經，警告誡並制止其不要再有辱罵警察行為，陳男不但不聽制止，更以安全帽攻擊，2警立即呼叫支援，線上8名警員立即趕抵現場，將陳男當場逮捕。

警方指出，陳男辱罵及攻擊警員行為依妨害公務現行犯偵辦；另隨身包包攜帶手指虎行為，待送驗確認後依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送偵辦；又機車置物箱發現無正當理由攜帶具有殺傷力的器械（甩棍及開山刀等），則依違反社會秩序維護法陳報偵查隊裁罰。此外，陳男無故攜帶大批刀械，是否有其他不法意圖，警方一併深入調查。

陳男突然情緒失控辱罵員警三字經，更以安全帽攻擊警員。（警方提供）

陳男被搜出開山刀、電擊棒竟持安全帽猛K員警，遭10警逮捕壓制在地。（警方提供）

陳男被搜出開山刀、電擊棒竟以三字經辱罵員警並持安全帽猛K員警，遭10警逮捕。（警方提供）

員警從陳男機車搜出開山刀、電擊棒與甩棍等違禁物。（警方提供）

員警從陳男機車搜出開山刀、西瓜刀與電擊棒等違禁物。（警方提供）

員警從陳男機車搜出開山刀、電擊棒與手指虎等違禁物，竟持安全帽猛K員警，遭10警逮捕。（警方提供）

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