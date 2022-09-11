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    首頁　>　社會

    台南學甲雙刀男欲襲警中6槍 出醫院後遭收押

    警察李峻安（右）退到庄內巷道，吳男（左）持刀進 逼，警方採證。 （資料照、讀者提供）

    警察李峻安（右）退到庄內巷道，吳男（左）持刀進 逼，警方採證。 （資料照、讀者提供）

    2022/09/11 11:06

    〔記者王俊忠／台南報導〕8月26日下午，1名44歲的吳姓男子拿兩把菜刀進入台南市學甲警分局宅港派出所，吳男稱外面天氣熱、想進派出所吹冷氣，他卻拿雙刀攻擊值班警員李峻安，雙方一陣拉扯後，李員衝到派出所外面庭院，吳男也持雙刀追出，李員對空鳴槍示警後，吳男仍持刀近逼，李掏槍對準吳男手、腳等部位開了13槍，吳男手、腳、腹部中6槍後被制伏送醫。

    吳男被送醫治療後，傷勢趨於穩定，警方持續戒護到9月9日，讓他出院、移送台南地檢署檢察官複訊，檢方訊後向法院聲請羈押吳男獲准。

    由於此事件在822台南雙警遭殺後隔4天發生，南市警局長方仰寧到學甲分局慰問李員，肯定李員反應機敏、表現很好，指正確大膽用槍沒有問題，並指示分局立即對李員記功1次。

    據了解，吳男曾多次到宅港所，26日下午3點又來，只有1人值班的李員見其精神狀況不佳，讓他進入後在值班台旁邊的椅子休息。吳男卻開始質問李員，為何要取締其友人酒後駕車？情緒愈說愈激動，又對李嗆說「你打不過我」。

    吳男隨後起身靠近值班台，並從衣服內抽出兩把菜刀，從李員背後作勢攻擊揮砍，李員衝到外面，吳男也追出，雙方保持3公尺以上距離，李員拔槍對空開1槍、喝令吳男棄刀，但吳男仍持刀進逼，於是對準吳男的非致命部位開槍，李員共開了13槍，吳男身中6槍後回頭走、蹲坐在地上，被李員制伏上銬。吳男送醫後意識清醒，生命徵象穩定。

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