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    捷運站外吼叫！北市女子刺傷護送返家警員 自殘不治

    大同分局正在進一步釐清事發經過。（資料照）

    大同分局正在進一步釐清事發經過。（資料照）

    2022/09/01 07:24

    〔記者王冠仁／台北報導〕25歲張姓女子今天凌晨在台北捷運雙連站外，因為神情恍惚、行徑異常，站務人員向轄區警方求助；員警到場後護送她返家，想不到她在家中忽然拿起水果刀劃傷員警，隨後自殘。張女被緊急送醫搶救，但仍傷重不治，警方目前正在進一步釐清詳細的事發經過。

    北市警大同分局在今天凌晨0時許接獲報案，捷運雙連站站務人員聲稱，有一名女子在雙連站外徘徊，神情恍惚，不斷無故大吼大叫，嚇壞不少路過民眾。轄區寧夏所2名員警獲報趕到，查出該名女子是住在台北市蘭州街的張女，經連繫其家人後，員警駕駛巡邏車護送她返家。

    不過，張女返家後，忽然在客廳拿起一把水果刀與2警對峙，還向員警大喊「離我遠一點」，其中一名32歲陳姓員警正要拿起辣椒水制伏她時，她卻拿刀攻擊陳員，陳員胸口、肩膀被刀劃傷。另名員警見狀隨即呼叫支援警力並在場勸戒，她不久後卻自殘。

    警方說，張女被緊急送往台大醫院急救，但於凌晨2時許仍宣告不治；被攻擊的陳姓員警，左胸及左肩中刀，送醫時尚有意識，經救治後無生命危險。

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