高雄女勇警抓藥腳遇襲 陳其邁漏夜探視支持強勢緝毒

高雄女勇警抓藥腳被推撞牆縫8針，陳其邁（左三）由警察局長林炎田（左二）漏夜探視女警支持警強勢緝毒。（警方提供）

2022/09/04 00:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民二分局女警羅玉與同仁圍捕戚姓藥腳，因被戚嫌推倒撞牆，當場頭皮撕裂6公分，血流如注，女警因公受傷送醫縫了8針，暫無大礙出院，市長陳其邁得知後立刻由警察局長林炎田陪同，今晚22時50分趕至派出所慰問傷警，感謝員警的辛勞，也溫馨提醒務必注意執勤的安全。

鼎金所2名員警3日晚間7點50分左右，巡邏至三民區新民路時，見42歲戚姓男子形跡可疑，上前盤查時，發現戚男的包包露出毒品吸食器，並沾有白色粉末，不料，逮捕過程戚男死命反抗，並與男警莊育禎、女警羅玉（36歲）發生拉扯，造成女警頭部撞到牆壁受傷流血。

請繼續往下閱讀...

2警立即使用辣椒將戚男壓制在地，合力逮捕，依毒品危害防制條例、妨害公務究辦，警方還在戚男左側褲子口袋查扣安非他命（毛重0.4公克）毒品1包。

市長陳其邁晚間22時50分由警察局長陪同，前往鼎金所致贈慰問金，市長關心女警傷勢，提醒留意這幾天有無變化，觀察是否有腦震盪症狀，祝福因公受傷的女警早日康復，也肯定員警的辛勞。

警察局長林炎田局肯定三民二分局員警的敏銳及奮勇的精神，並關心受傷女警的傷勢，謝謝基層員警的辛勞，也感謝市長對高雄所有警察的關心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法