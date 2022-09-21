擔心下週國考放榜又落第 屏東男持刀刺傷祖父母與伯父

王姓青年遭逮捕畫面。（記者羅欣貞翻攝）

2022/09/21 20:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市昨天驚傳弒親案，經了解，23歲王姓嫌犯在高普考試曾經落榜過1次，今年考試將在下週27日放榜，疑因擔心再次落榜，而犯下大錯；王嫌今天（21日）已被收押。

檢警調查，23歲王姓青年昨天（20日）上午持美工刀、剪刀，刺殺祖母、祖父及伯父，3人分受輕重傷，送醫搶救均無生命危險，其中身受重傷的91歲祖父，全身布滿10多處外傷，已轉送高雄長庚救治。

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檢警調查，王男長期因病所困及準備考試壓力大深感厭世，又因同住家中的長輩年邁多病、乏人照料，今年8月初起即有殺害祖父母及伯父後再自殺的念頭，還事先到文具行購買3把美工刀做準備。

據了解，王嫌大學畢業之後，投入高普考試，曾經落榜過1次，今年的高普考試即將在下週放榜，可能擔心又考不上，而做出傷害祖父及伯父的行為。他是家中長子，下有妹妹、弟弟均在外地，他平日和父母親、祖父母、伯父同住，家境小康。

王家今天（21日）大門緊閉，雖家裡有人一度露面，但不願多談；鄰居也僅低調說，王姓一家人平日和鄰居互動不多，王姓青年平日看起來很乖，發生這樣的事令人意外。

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