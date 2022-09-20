陳坤和破壞腳鐐脫逃轉培德醫院就近看管 破壞戒具最重5年刑

陳坤和自醫院穿病人袍偷殯儀館車逃離，陳逃亡期間不斷變裝，在桃園市中壢區中山東路一段落網，因持刀自傷被戒護送醫。 （記者許國楨翻攝、記者李容萍翻攝、民眾提供）

2022/09/20 13:41

〔記者吳政峰／台北報導〕台中監獄受刑人陳坤和17日趁著戒護就醫時破壞腳鐐而脫逃，18日被逮後自殘，傷勢嚴重，原被安排在中國醫藥大學附設醫院加護病房觀察，為避免他再度脫逃，19日將他轉送附近的培德醫院就近看管。而因陳坤和犯下破壞戒具脫逃罪，未來將面臨最重5年刑。

陳坤和因槍砲等罪判刑16年，今年3月到中監執行，不得假釋。他的腳跟骨折，被植入鋼釘固定，17日到中國醫藥大學附醫拆釘，術後移回病房休息，屢次要求上廁所，戒護人員因而鬆開他的手銬，沒想到他竟趁著管理員離開時，先掏出牙線棒試圖撬開腳鐐，之後再從衣服內抽出一條鐵絲幫忙，弄了10幾分鐘，竟然成功讓他打開腳鐐。

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陳坤和鬆開戒具之後立刻落跑，同房的受刑人見狀趕緊通知護理站，護理人員再轉知戒護人員，20分鐘後戒護人員到場發現代誌大條，趕緊啟動通報機制，惟此時陳坤和早已竊車遠走高飛。

中監趕緊通報檢警，警方18日在桃園抓到陳坤和，但他手持利刃拒捕，見插翅難飛，竟持刀自捅頸部與胸部，當場濺血。警方立刻將他送醫急救，雖然撿回一命，但因傷重必須插管，目前無法接受偵訊。

陳坤和先被移回中國醫藥大學附醫加護病房觀察，由於他是逃犯，也是脫逃罪與竊盜罪的被告，19日下午再將全案交給台中看守所，人則移到中監旁邊的培德醫院就近看管，避免再度脫逃。

陳坤和脫逃後已被中監除名，故台中地檢署將換發執行指揮書，讓他再度發監執行。此外，他持鐵絲破壞腳鐐而脫逃，觸犯刑法第161條的損壞戒具脫逃罪，最重可處5年刑，且因犯行時點是在前案的槍砲罪之後，故不得定應執行刑（打折）。陳坤和得在服完前案的16年徒刑後，接續執行脫逃與竊盜罪的刑期。

法務部接獲通報後，除第一時間要求矯正署查明原委，也責請政風小組親自查處行政違失，並把調查報告送交中檢，中檢19日訊問3名戒護人員後，以涉犯過失疏縱人犯罪，分命3人以15萬元、10萬元、10萬元交保。

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