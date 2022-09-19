檢討重犯陳坤和脫逃案 中監：至少3行政疏失

重犯陳坤和脫逃案，中監認有3項行政疏失。（記者許國楨攝）

2022/09/19 15:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和趁戒護就醫逃出醫院，雖迅速落網，但已引起外界質疑戒護就醫流程疏漏，除法務部與矯正署政風室昨均派員到中監展開調查，針對相關人員行政疏失部分，經初步釐清已認定「確有疏失」，將開會討論懲處程度，另是否涉公務員疏縱人犯等刑責，檢方則表示已主動調查中。

中監說，案發後第一時間，已因緊急應變作業流程，召集科室主管成立指揮中心，配合檢警抓人，另外也配合法務部政風小組、矯正署政風人員就相關戒護流程、破壞械具、脫逃過程等經過，追究相關人員責任。

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而目前已確認，中監管理人員有行政疏失，將待後續開會討論懲處程度，至於行政疏失部分至少有3項，據了解，第一項，受刑人在外出就醫時，都會經過搜身程序，這部分雖已落實，但仍讓陳坤和以不明方式取得鐵線破壞腳鐐，且未被戒護人員發現，會就鐵線的來源深入調查追究。

第二項，受刑人雖就醫需求，方便醫院檢查、看診，仍需上手銬、腳鐐，陳卻只有上腳鐐卻無手銬，讓陳更輕易脫逃；第三項，陳當天上午取出鋼釘後回病房休息，與其他3名受刑人在同一房，另間病房則有2名也是戒護就醫的受刑人，由2名管理員各自負責一間進行目視佐以監視器戒護。

但當天下午突有一名受刑人因醫療需求要急診檢查，其中一名管理員陪同醫療行為就診，所以由主任管理員負責2間病房的戒護勤務，但在巡2間病房的空檔，管理人員無其他確保防逃的措施，導致陳趁機脫逃，都被認為有行政疏失，將議處相關人員。

台中地檢署也強調，針對此事件所涉及之受刑人脫逃、公務員有無疏縱人犯等刑責，已分案由檢察官積極調查中，後續將儘速究明事實，依法嚴正處理，以維法治。

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