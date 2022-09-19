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    中監重犯陳坤和脫逃案 檢認3管理員「過失疏縱人犯」法辦交保

    重犯陳坤和脫逃案，中監認有3項行政疏失。（記者許國楨攝）

    重犯陳坤和脫逃案，中監認有3項行政疏失。（記者許國楨攝）

    2022/09/19 20:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和戒護就醫時脫逃，針對是否有公務員涉嫌疏縱人犯，台中地檢署昨晚漏夜訊問10多名涉案人與證人後，今天認定當天負責在醫院戒護3名中監管理員（其中1人為幹部），涉犯過失疏縱人犯罪，命3人分以15萬元、10萬元、10萬元交保，後續將持續深入調查，依法嚴處。

    台中暴力要犯陳坤和17日趁戒護就醫時，以鐵線破壞腳鐐脫逃，18日於桃園中壢區落網，台中地檢署於案發後啟動「重大案件支援中心」機制，兵分2路追查陳坤和動向，以及調查中監人員讓受刑人逃跑的疏失。針對人犯逃脫疏失，中監與法務部矯正署對相關人員進行調查，認定行政部分「確有疏失」，將開會討論懲處程度。

    有鑑於該案對社會治安有重大影響，台中地檢署檢察長郭永發非常重視，將全案交由檢察官林俊杰、黃鈺雯協同辦案，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、廉政署中部地區調查組廉政官，密集調閱相關監視錄影畫面、監所管理相關作業等資料及前往脫逃現場履勘等作為積極查辦，並徹夜傳訊中監管理人員及證人10餘人，釐清責任。

    經漏夜偵訊，檢方認定當天負責在醫院戒護的歐姓、陳姓及蔡姓等3名中監管理員（其中陳為幹部），涉犯刑法第163條第2項之過失致依法拘禁之人脫逃罪嫌重大，而分別予以具保15萬元、10萬元、10萬元，後續將持續深入調查，依法嚴處。

    另受刑人陳坤和涉脫逃、竊盜、毀損等罪嫌，以及矯正戒護同仁所涉疏縱人犯等，都將深入查明究責，俾供矯正機關為借鏡，以確保社會安全。

    台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，法務部長蔡清祥為感謝承辦檢警不眠不休投入偵辦、維護社會安全之努力，今天在台中參加電視台反賄選節目採訪時，請檢察長郭永發與他代為轉達，法務部全力支持同仁打擊不法積極作為，共同展現政府維護社會治安、守護民眾安全決心。

    另外，蔡清祥也前往台中監獄，深入瞭解事件發生原因、戒護疏失所在，嚴正要求檢討各項戒護缺失，具體指示提出改進對策，立即進行改善，更責令矯正署應即刻要求各矯正機關檢討有無相同缺失，務求有效防範類此事件之發生。

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