持鹽酸噴灑警察判無罪 全國首度二審法院安置妄想病患

林男被暫時安置醫院6個月，此案是全國首度二審法院安置精神病患被告的案例。（資料照）

2022/09/14 11:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕有殺人未遂前科的林姓男子，去年底於苗栗縣某早餐店，不滿兩名男子「對看」他，竟拿鹽酸噴灑兩男眼睛，三名警察到場時，他又噴灑其中一名員警眼睛，共3人受傷，苗栗地院審理時，他胡言亂語說，「我是來救地球人的」，苗栗地院認為他罹患妄想、思覺失調症，判決他無罪，但應監護五年，林男上訴二審，昨天（13日）移審時，由警方戒護至醫院暫時安置6個月，台中高分檢主任檢察官吳萃芳說，這是全國首次二審法院，依職權裁定有公安疑慮的被告暫行安置處分。

罹患精神疾病的林男，2013年間曾買汽油，見他人獨自在停車場座椅上看書，竟無故手持打火機引燃寶特瓶內的汽油，朝對方潑灑縱火，造成被害人全身13％皮膚2至3度灼傷，法院依殺人未遂罪判刑7年6月，前年出獄後，時隔僅1年，去年12月13日下午，再犯上述的傷害案，理由是被害的兩名陌生男子看他，「對我有意見」。

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苗栗地院審理時，林男語無倫次說，他是來救地球人，「快點讓我出去救人，有壞人要害我」、「整路的人都要害我」，法官認為他有妄想、思覺失調的病症，精神狀態明顯超脫現實社會、不能理解現今社會運作模式，「已達不能辨識其行為違法及欠缺依其辨識而行為」，無刑事責任能力，刑罰難以達到處罰的目的，判決他無罪，但並令入相當處所施以監護5年。

林男上訴二審，台中高分院認定他有危害公共安全之虞，並有緊急安置的必要，依職權裁定，令入司法醫院或其他適當處所，暫行安置6個月，台中高分檢昨天執行移審程序。

主任檢察官吳萃芳說，昨天用「最速件」指派法警，依據刑事訴訟法第121-2條與精神衛生法第32條規定，緊急請求台中消防局協助，派遣配置有救護員的救護車，並在中市警局第三分局指派警車戒護之下，於昨天下午將林男移送醫院，執行暫行安置的處分，維護林男的利益與公眾的安全。

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