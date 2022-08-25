1小時內連犯3件搶奪 男子「思覺失調」獲判無罪須監護2年

男子1小時內連犯3件搶奪，因「思覺失調」獲判無罪，但須監護2年。圖為橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2022/08/25 16:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市謝姓男子，去年4月5日，在1個小時內連續犯下搶奪機車、手機等3件搶奪案，遭警方當場逮捕，被依搶奪罪嫌起訴，橋頭地院根據醫院鑑定，謝男長期罹患思覺失調症，案發時欠缺辨識、與責任能力，判他無罪，但令入相當處所施以監護2年。可上訴。

判決指出，謝男去年4月5日17時57分許，行經林姓機車車主門前，見鑰匙插在電門上，不顧車主就站在門口，直接發動機車駛離現場，林攔阻未果，讓謝得手逃逸。約半個小時後，18時30分許謝徒步進入一家美甲店，店內施女正在做美甲，謝直接將桌上一支iPhone 12手機（價值約2萬8500元）搶奪逃逸，施女追出店外，謝將手機丟棄在路上。

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相隔11分鐘後，謝於路上見孟姓女子持有華碩ZenFone5手機1支（價值約1萬元），趁其不備之際，搶奪手機得手逃逸。孟女不甘手機被搶在後追呼，經民眾協助報警，18時45分許，被警方當場逮捕。警方於同年4月12日在楠陽陸橋下尋獲林男的機車。

謝到案坦承犯行供稱：想打電話給弟媳，一時找不到手機，才會搶手機，辯護人稱謝男長期罹患思覺失調症，經送高雄市立凱旋醫院進行鑑定，案發當日謝出現嚴重之被害妄想、宗教妄想，幻聽、幻視等思覺失調症正性症狀，從謝本人和寺廟相關人員證詞，被告病程呈現在「活動力過度」與「活動力下降」之間擺盪，而呈現各種混亂行為。經送醫治療後，相關的認知功能已恢復。

橋頭地院審理認為，被告行為時處於因精神障礙與心智缺陷，致不能辨識其行為違法及欠缺依其辨識行為之能力之狀態，屬罪責阻卻事由，其行為不罰，應諭知被告無罪之判決，對被告施以監護宣告2年，應為適當。

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