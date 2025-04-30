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    恐「下到發霉」！ 氣象粉專曝梅雨鋒面影響時間

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新資料，預估5月10日之後，將有「下到發霉的梅雨鋒面味道」。（資料照）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新資料，預估5月10日之後，將有「下到發霉的梅雨鋒面味道」。（資料照）

    2025/04/30 07:56

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新資料，預估5月10日之後，將有「下到發霉的梅雨鋒面味道」。該粉專也分享週四後將有兩波鋒面，預估中部以北、東半部天氣轉折會很大，很可能一天陰雨、一天放晴。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文指出，根據最新氣象資料，5月10日之後，終於有下到發霉的梅雨鋒面味道。針對網友議論是否提早報到，小編在留言區也表示「氣候統計上通常都是五月的中下旬到六月中上旬之間，有時早一點，有時晚一點，但不會差異太大」。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」在另一則發文也指出，接下來幾天，天氣變化很快速，預估週四、週日會各有一波鋒面掃過台灣，中部以北、東半部的轉折會很大，很可能一天陰雨、一天放晴的節奏，請大家多多留意。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，至於南部相對影響比較小，有些焦慮的人也許會擔心都不下雨，但其實今年南部的水情，拜冬雨稍多所賜，應該是近年相對最穩的一年，而且又準備進入雨季了，所以可以審慎，但不用過度擔心。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來幾天，天氣變化很快速，預估週四、週日會各有一波鋒面掃過台灣，中部以北、東半部的轉折會很大，很可能一天陰雨、一天放晴的節奏。（圖擷自臉書）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來幾天，天氣變化很快速，預估週四、週日會各有一波鋒面掃過台灣，中部以北、東半部的轉折會很大，很可能一天陰雨、一天放晴的節奏。（圖擷自臉書）

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