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    首頁　>　社會

    昔日黑道大哥被檢肅妻喊冤 北市刑大︰靜待司法釐清

    陳妻拿著桃園地檢署去年處分蔡姓專員的不起訴書（中）與陳姓包商的合約書，說明與陳姓大包商間工程糾紛的來龍去脈。（記者林嘉東攝）　

    陳妻拿著桃園地檢署去年處分蔡姓專員的不起訴書（中）與陳姓包商的合約書，說明與陳姓大包商間工程糾紛的來龍去脈。（記者林嘉東攝）　

    2022/09/13 10:52

    〔記者林嘉東、王冠仁／綜合報導〕陳姓男子被控以工程合約糾紛，教唆小弟恐嚇建商，勒索台幣3000萬元。陳妻投訴本報指出，她先生確實與人有工程合約糾紛，但糾紛對象並不是建商，而是陳姓大包商；先生為討回陳姓包商欠下的2000萬元債務，已提告追討中，並未教唆小弟勒索建商3000萬元。

    北市刑大︰根據線報組成專案小組佈線跟監

    北市刑大回應，此案當初是根據線報，警方組成專案小組佈線跟監，並將相關事證報請基隆地檢署由檢察官指揮偵辦。警方辦案是依據事證，目前此案已進入司法流程，靜待司法釐清。

    陳妻說，台北市警方今年7月間發布新聞時還指控，先生是天道盟太陽會大哥「排骨」，在幫中具有號召力，涉嫌教唆小弟以車輛圍堵工地門口，或尾隨砂石車蒐證等方式恐嚇建商。

    「根本是子虛烏有之事！」陳妻替先生抱不平指出，先生早年雖加入幫派，但自從1996年向警方自首後，不再跟幫派分子往來，20年前白手起家，成立營造公司後，承攬多件政府工程，包括警政署外事大樓、中正橋拆除等工程，正正當當做生意多年。

    陳妻手拿著合約書指出，前年，先生與陳姓大包商簽約，承攬允將建設公司在桃園龜山新建案所有土方工程，合約才走到一半，陳姓包商突然片面終止契約，拒付積欠先生2000多萬元工程款。

    去年7月間，公司蔡姓專員為了解陳姓包商為何突然終止契約，前往建案附近蒐證，意外發現陳姓包商瞞著先生，找其他廠商清運廢棄土。

    陳妻說，蔡在蒐證過程中，遭對方人馬開砂石車逼車，險發生意外，反被控以車輛圍堵建地門口，或以攔車、堵車等恐嚇方式阻擋工人施工；經桃園地檢署調查後，今年2月間以查無恐嚇事證，處分蔡等人不起訴。

    想不到，去年7月蔡專員去建案工地蒐證的事，桃檢已處分不起訴；事隔一年，又被台北市警局刑警大隊翻出來，這回換先生被牽扯進去。

    陳妻哽咽指出，她先生確實與人有工程合約糾紛，糾紛對象並不是建商，而是陳姓大包商；先生為討回陳姓包商欠下的2000萬元債務，已提告追討中，並未教唆小弟勒索建商3000萬元。

    陳妻控訴，警方發佈新聞指控先生是黑道大哥，還把與事實不符的偵查過程公諸於世，已違反偵查不公開原則，不排除提告捍衛先生的清譽。

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