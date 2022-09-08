黑幫勢力伸向原鄉 9人暴力討債引部落恐慌被逮

警方起出本票、球棒等作案工具。（警方提供）

2022/09/08 12:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣警察局屏東分局4月份接獲情資，有幫派勢力入侵原鄉，先吸收原鄉青年加入組織後，再由加入組織的原鄉青年利用部落人脈進行放款，後續若遇還不出款時，則以暴力討債，檢警經多月蒐證，將9名涉案嫌犯拘提到案。

屏東警分局今天（8日）表示，為保障原鄉部落的純淨與安寧，接獲情資後，立即與刑事警察局偵八大隊組成專案小組報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經過數月積極偵辦及蒐證相關成員的犯罪行為並了解組織架構後，結合屏東縣政府警察局屏東分局、潮州分局、枋寮分局、屏東縣刑警大隊、嘉義縣刑警大隊及刑事警察局偵八大隊等專案警力，同步搜索多個目標並將9名涉案對象拘提到案，以重利、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

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警方指出，9人均為原住民，年紀在25歲至35歲間，來自來義、三地門等沿山公路沿線原鄉，以35歲、四海幫海神會分會長陳姓男子為首；黑幫利用原住民善良天性，吸收原鄉青年至原鄉部落從事高利貸放款，利用民眾無借款經驗等情形，以年息120％高利放貸，若民眾無法還款，就以棍棒毆傷討債；檢警經過4個月的積極蒐證，於本月（9月）初終將黑手伸入原鄉的不法份子予以檢肅到案，還給當地民眾一個安寧及純淨的環境。

屏東警分局分局長黃國源呼籲，各級政府均對原鄉及原住民非常照顧，訂有許多補助方案，相關符合身分規定的民眾若有資金需求，或是經濟上需要援助，應循正常管道尋求協助，切勿透過地下錢莊的借貸，為自己帶來後續的困擾；警方也將持續針對不法分子進行刨根溯源式全面查緝，以淨化治安，達成屏東縣政府安居樂業的治安目標。

涉案嫌犯以陳男為首。（警方提供）

檢警起出嫌犯使用的鎮暴槍。（警方提供）

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