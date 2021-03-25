竹聯幫地虎堂主「唬」爛百萬勞力士不見了 栽贓不成竟恐嚇

2019年大甲媽祖遶境彰化民生地下道時，吳金虎（前排右二）貼身保護接轎的張安樂。（資料照）

2021/03/25 16:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕擔任中華統一促進黨贏政黨部主任的竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，日前找來有線公司到住處裝設第四台機上盒，事後卻誣賴第四台員工竊取一只價值近百萬元的勞力士，遭對方否認，他發現栽贓不成便恫嚇對方，「查一下網路我是誰、黑白兩道都會玩你」。案經調查，檢方對偷竊一案不起訴，但吳金虎「唬」假「唬」威有線電視公司員工，已構成恐嚇取財，恐嚇危害安全等罪，合併判處9月徒刑，可易科罰金。

49歲的吳金虎原名吳銀嵐，曾涉及多起恐嚇取財等案件，受委託討債時就向債權人嗆聲「查一下網路我是誰，我在網路很有名吔」，他從2005年開始陸續涉及組織犯罪、討債、妨害自由等暴力行為，至少6次遭警方提報治平對象落網，因此聲名遠播。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2018年12月19日，吳金虎委託台中某有線電視公司到住處安裝第四台機上盒，事後卻撥打電話恫嚇對方，「你要知道我什麼身分，我的名字你網路打一下就知道我的身分，白道就是主委，黑道什麼查一下啦！」、「雅虎奇摩我名字你打打看，我的東西你也敢拿，你很有膽子」、「勞力士都有編號，黑白兩道會找，反正黑的玩你，白的也玩你」等語。

員工們趕緊上網一查，才發現聲稱勞力士失主是頂頂大名的竹聯幫堂主，嚇得趕緊報警。吳金虎到案後否認犯罪，辯稱當時是講氣話，聲稱確實有遺失勞力士，價值約百萬元，打了多通電話聯絡，對方父親也認為他有偷竊，因此還約在派出所，只是想請他把手錶還我，而且還會包紅包給他，如果恐嚇，就不會報警，認為並沒有恐嚇之意。

無獨有偶，吳金虎日前與友人商討開酒吧，友人投資33萬元，但酒吧始終沒開成，2019年3月，友人向吳金虎借款8萬元，但始終未還，友人認為是吳金虎還欠他33萬沒必要歸還，結果吳金虎對友人發送友人住家與本人照片訊息，恫稱「很快的黑白兩道都會認識你，恭喜你，你會很出名」等語，令友人心生恐懼報警。但吳金虎事後辯稱，沒有投資酒吧一事，他也是遭友人騙錢。

彰化地院審理，吳金虎虛構他人偷竊手錶，恐嚇取財未遂，又與友人有投資借款糾紛，利用恫嚇索取債權，致使以上被害人心生畏懼，審酌吳金虎已有多次前科，但並無悔過之心，依法加重其刑，恐嚇取財罪處6月、恐嚇危害安全罪處4月徒刑，合併執行9月，可易科罰金，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法