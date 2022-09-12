婦追撞未開車燈機車後遭酒駕男撞死 肇逃騎士、賓士男判刑

林姓男子開賓士車撞擊受傷坐在馬路中央的石婦，撞擊力大保險桿毀損。（資料照）

2022/09/12 16:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕洪姓騎士凌晨騎車，無駕照、未掛車牌又未開車燈，致72歲婦人追撞後倒在路中，洪男見狀快速逃逸，婦人後遭開賓士車的林姓酒駕男子撞擊，傷重不治，下來協助指揮交通的婦人同事也受傷，南投地院將酒駕賓士男依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑4年；肇逃洪姓騎士則依無駕照駕車而過失致人於死罪，判刑8月，及駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判刑1年2月，應執刑1年6月。

判決書指出，洪姓男子去年1月3日凌晨4時40分，無駕照、未懸掛車牌且未開車燈，騎機車行經埔里鎮中正路，準備到鎮上剪檳榔的72歲石姓婦人，因洪男未開啟燈光，因而自後方追撞，石婦倒臥於對向車道的中央。洪男發現肇事後，竟快速騎車逃逸。

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石婦倒臥在對向車道中央，與她一起要去剪檳榔的同事余姓婦人發現，趕緊下車報案，並在現場指揮交通，以免有車輛撞到石婦，凌晨4時47分左右，在KTV喝酒歡唱結束的林姓男子，開著賓士車要返家，行經該路段，因飲酒後反應能力顯著下降，剎車不及，撞擊仍坐在道路中央的石婦及在旁協助指揮往來車輛閃避的余姓婦人。石婦傷重送醫不治，余婦也有頭部損傷、右胸及右肩峰外傷性挫傷、雙下肢挫傷之傷害。

開賓士車的26歲林姓男子，經警方實施酒測，呼氣酒測值高達1.05，男子對於事故發生原因表示不清楚，只感覺車子有碰撞，停車查看才驚覺撞到人，而林男2017年才因酒駕被判刑3個月，再次酒駕致人於死必須加重其刑責。

至於洪姓騎士無駕照騎車，未掛車牌又沒有開車燈，石婦撞到他是因他未遵守交通規則，而石婦倒臥在對向車道中央時，他非但未下車協助還加速肇逃，與石婦死亡有因果關係。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

石婦騎機車因前方無駕照洪男的機車未掛車牌且未開車燈而撞上，倒臥在對向車道中央，而後被賓士車撞擊傷重不治。（資料照）

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