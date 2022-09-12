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    烤肉後酒駕被攔女友未勸也受罰 高雄半小時查獲2件酒駕

    民眾愛烤肉配酒被警料中加強路檢取締，這對情侶酒駕、未勸芭比Q了。（圖由民眾提供）

    民眾愛烤肉配酒被警料中加強路檢取締，這對情侶酒駕、未勸芭比Q了。（圖由民眾提供）

    2022/09/12 09:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄32歲張簡男子和楊姓女友昨晚到友人家烤肉，喝了3罐易開罐啤酒，因今天還得上班便和女友先行離開，卻貪圖方便酒駕返家，女友也未勸阻他不可酒駕，途中被新興分局臨檢查獲，酒測値0.3超標，被依公共危險罪送辦，楊姓女友也因未勸攔酒駕，被開單罰6000至1萬5000元。

    果然被新興警方料中，中秋節連續假期民眾歡聚烤肉，難免飲酒助興，短短半小時內查獲2件酒駕案，今天凌晨1時20分許，警方在五福三路上（向西）的路檢點攔查，黃姓男子（24歲騎乘機車遭攔檢，因身上有酒味，依規定施以酒測，酒測值0.4超標上銬法辦。

    為防衍生酒後駕車、酒醉鬧事等情事，新興分局針對轄區易酒後滋事、酒駕熱區，規劃執行擴大臨檢、路檢勤務，藉由強勢執法、遏止街頭暴力及酒駕、飆車歪風，並擇定轄內酒店、KTV等娛樂營業場所，進行臨檢掃蕩，對店內客人、陪侍小姐及工作人員均逐一盤查，並在臨檢場所周邊道路同步實施閉鎖式路檢勤務。

    警方在中山、五福路口攔查一輛白色自小客車，駕駛張簡男子（32歲）載女友到前金區友人家中烤肉，喝了3罐啤酒，因隔日要上班，張簡便貪圖一時方便，酒駕載女友楊女（24歲）返家被查獲酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄市在中秋節連續假期針對酒店、KTV等店擴大臨檢，維護治安防暴力滋擾。（圖由民眾提供）

    高雄市在中秋節連續假期針對酒店、KTV等店擴大臨檢，維護治安防暴力滋擾。（圖由民眾提供）

    高雄市在中秋節連續假期針對酒店、KTV等店擴大臨檢，維護治安防暴力滋擾。（圖由民眾提供）

    高雄市在中秋節連續假期針對酒店、KTV等店擴大臨檢，維護治安防暴力滋擾。（圖由民眾提供）

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